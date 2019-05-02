Акция "Беларусь помнит. Женское лицо Победы" призвана подчеркнуть роль женщин в войне - Щеткина

2 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Акция "Беларусь помнит. Женское лицо Победы" призвана подчеркнуть роль женщин в Великой Отечественной войне. Это отметила председатель Белорусского союза женщин, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Марианна Щеткина сегодня во время закладки ивовой аллеи на территории мемориального комплекса "Курган Славы", сообщает БЕЛТА.

Участники акции

Новая аллея посвящена подвигу и героизму женщин в годы Великой Отечественной войны. По мнению Марианны Щеткиной, женщины внесли огромный вклад в завоевание Великой Победы, сражаясь на фронтах, в партизанских отрядах, в тылу врага. Именно поэтому Белорусский союз женщин инициировал проведение акции, в центре внимания которой женщины, их героический и трудовой подвиг.

По мнению лидера БСЖ, акция только начинается, и предстоит провести немало самых разноплановых мероприятий. К примеру, 4 мая в Минске возле Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны начнет работать передвижная выставка с женскими портретами, рассказывающая о непростых судьбах тех, кто помогал отстоять независимость страны. В планах - пополнить эту выставку новыми женскими героическими историями. Ведь в каждом регионе страны были свои героини, совершавшие подвиг и зачастую пожертвовавшие своими жизнями во имя свободы народа. Некоторые из женщин-ветеранов еще живы, и очень важно на примере их самоотверженного подвига в годы войны учить подрастающее поколение.-0-

Марианна Щеткина

Фото Рамиля Насибулина