13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция благотворительной подписки для медработников прошла на почтамте Минска, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт РУП "Белпочта".

В преддверии празднования Дня медицинских работников в круглом зале столичного почтамта представители РУП "Редакция газеты "Медицинский вестник" провели акцию "Поздравь белорусских медработников с праздником - оформи подписку на "Медицинский вестник".

"Каждый желающий мог оформить подписку на еженедельник в адрес любого белорусского медучреждения или медработника. Все участники акции получили брендированную поздравительную открытку, которую можно подписать и отправить своему врачу, медицинской сестре, научному сотруднику или другим работникам медицинских учреждений со словами благодарности за тот неоценимый труд, старания и выдержку, которую они проявляют ежедневно, независимо от настроения и обстоятельств", - говорится в сообщении.-0-