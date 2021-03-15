Акция БРСМ "Мы граждане Беларуси" стала брендом независимого государства - мнение

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всебелорусская акция "Мы - граждане Беларуси!" стала брендом независимого государства. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала секретарь Центрального комитета БРСМ Александра Гончарова.

"Акция "Мы граждане Беларуси" стала брендом независимого государства, - сказала Александра Гончарова. - В этом году акция стартовала 12 марта. Ее мероприятия прошли во всех регионах страны. В торжественной обстановке представители законодательной и исполнительной власти, почетные люди Беларуси вручали 14-летним юношам и девушкам важный документ в жизни каждого белоруса - паспорт гражданина Республики Беларусь. Всего по всей стране состоялось 153 торжественных мероприятия, во время которых паспорта вручены 3478 юношам и девушкам".

Сегодня, в День Конституции, в областях и городе Минске состоялись торжественные церемонии вручения паспортов с участием губернаторов областей и мэра города Минска. Центральные мероприятия традиционно прошли в Совете Республики, Конституционном суде, в филиале Национального исторического музея Беларуси - Музее современной белорусской государственности.

Всебелорусская акция "Мы - граждане Беларуси!" призвана акцентировать внимание на таком значимом событии в жизни 14-летнего подростка, как получение паспорта гражданина Республики Беларусь, придать должный статус и торжественность этому событию, помочь подросткам осознать смысл и значимость своей деятельности как граждан страны.

Проект реализуется с 2004 года по инициативе Белорусского республиканского союза молодежи и за это время занял достойное место в истории молодого белорусского государства.-0-