Акция БРСМ "В школу с добрым сердцем" продлится до 6 сентября

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23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская благотворительная акция БРСМ "В школу с добрым сердцем" завершится 6 сентября, в день рождения молодежной организации. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета БРСМ, координатор движения "Доброе сердце" Александра Гончарова."Традиционный благотворительный проект "В школу с добрым сердцем" набирает обороты. Уже сегодня территориальные организации БРСМ проводят мероприятия по передаче собранных в ходе акции канцелярских принадлежностей школьникам из многодетных и неполных семей, в детские интернатные учреждения. Например, 25 августа наши добровольцы из Могилевской области проведут игровые программы с вручением подарков воспитанникам Центра коррекционно-развивающего обучения, дома семейного типа и многодетных семей в Чаусах, - рассказала Александра Гончарова. - 26 августа большая предпраздничная программа ожидает ребят из Социально-педагогического центра Партизанского района Минска. 30 августа в Старых Дорогах волонтеры "Доброго сердца" посетят с подарками к новому учебному году дома семейного типа, 31-го - на интерактивной площадке в Речице вручат более 50 портфелей детям, нуждающимся в адресной социальной помощи".Координатор волонтерского движения отметила, что копилку добрых дел акции пополнит в этом году "Неделя добра" в Минске. "С инициативой внести свою лепту в подготовку открытия одной из школ-новостроек столицы вышла молодежь Минской городской организации БРСМ. Уверены, что любая наша помощь будет полезной. Совместно с вузовским активом и активом отраслевых комитетов мы определились, какую посильную помощь можем оказать. В трудовом почине примет участие и Центральный комитет во главе с первым секретарем Александром Лукьяновым", - добавила она.Республиканская благотворительная акция "В школу с добрым сердцем" стартовала 3 августа. В ходе проекта волонтеры движения "Доброе сердце" организовывают сбор школьной одежды и обуви, канцелярских принадлежностей, учебных пособий, спортивных товаров и других вещей, необходимых детям из малоимущих семей для подготовки к учебному году.-0-