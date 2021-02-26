Акция БСЖ: неделя родного языка в Беларусбанке

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объединенная организация БСЖ Беларусбанка на протяжении недели проводила Международный день родного языка, рассказали корреспонденту БЕЛТА организаторы.

"Международный день родного языка отмечается 21 февраля. А первички БСЖ на протяжении недели, с понедельника по пятницу, реализовывали в своих подразделениях проект "Матчына мова", - рассказывает женский лидер банка Алла Райцес. - Мы запланировали различные форматы - были организованы специальные информационные уголки, женщины писали диктанты, показывали свои знания белорусского языка".

Детям сотрудников тоже было предложено поучаствовать в популяризации белорусского языка - написать сочинение или эссе на тему родного языка, в чем ребята преуспели и получили подарки.

Как признаются работники банка, удалось проверить свои знания, вспомнить годы учебы. К проекту, кстати, присоединилось немало мужчин. С учетом того, что проект был позитивно воспринят в коллективе, он получит продолжение, и не исключено, что станет корпоративной традицией.

Международный день родного языка провозглашенный Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года, отмечается с 2000 года ежегодно 21 февраля с целью содействия языковому и культурному разнообразию и многоязычию.-0-