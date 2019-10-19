Акция "Чистый лес" проходит в Беларуси

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская добровольная акция "Чистый лес" проходит сегодня в Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

Кампания по наведению порядка в лесном фонде приурочена к Году малой родины. Во всех регионах Беларуси определены объекты, на которых будут работать участники акции: это места вблизи населенных пунктов, садоводческих товариществ, мест массового отдыха, где проблема несанкционированного выброса мусора особенно актуальна. Частично перечень объектов можно найти в интернете, на официальных сайтах лесхозов, в полном варианте список предоставят при обращении в лесхоз или лесничество.

Лесхозы обеспечат всех участников необходимым инвентарем: пакетами для мусора и перчатками. Также лесхозы и лесничества со службами ЖКХ организуют вывоз мусора. "Так что волонтерам нужно иметь лишь теплую одежду, удобную обувь и термос с горячим чаем", - уточняют в Минлесхозе.

В этом году организаторы решили особое внимание уделить школьникам, которые при участии в акции автоматически получат призы - символические сувениры, выполненные в экостиле. Кроме того, в каждой области будут определены три самые активные учреждения образования, которым в качестве приятного бонуса выдадут сертификаты на новогодние деревья. Таким образом организаторы хотят мотивировать подрастающее поколение более бережно относиться к лесу. По своему усмотрению лесохозяйственные учреждения также смогут отметить и других волонтеров. Они получат брендовую сувенирную продукцию.

Как и в прошлом году, организаторы призывают делиться своими видео и фотоснимками в соцсетях под хештегами #Чыстылес2019 и (или) #Чистыйлес2019, показывая друзьям, как это просто - делать мир вокруг чище. Самые яркие и креативные снимки будут опубликованы на сайте Минлесхоза и страницах ведомства в социальных сетях. Их авторы также не останутся без подарков.

Впервые республиканская добровольная акция "Чистый лес" была проведена в Беларуси в 2010 году. В прошлом году ее поддержали около 39 тыс. участников. В течение дня волонтеры помогали работникам лесохозяйственных учреждений облагораживать места массового отдыха, готовить дендропарки к зимовке, сажать деревья. Только за сутки совместными усилиями было убрано более 2,5 тыс. куб.м мусора и более 5 тыс. куб.м захламленности, высажено 1 295 541 дерево на площади 984,6 га. Также участники акции навели порядок вдоль придорожных полос, благоустроили места вблизи мемориальных комплексов, памятных знаков и на других объектах. В Жлобинском районе Гомельской области был установлен памятник сотруднику МЧС, погибшему при тушении лесного пожара вблизи деревни Лесань.-0-