29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская добровольная акция "Чистый лес" пройдет в Беларуси 17 октября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

Кампания по наведению порядка будет приурочена к Году малой родины. В течение дня волонтеры смогут помочь лесхозам устранить несанкционированные свалки строительных и бытовых отходов, посторонние предметы в лесах, примыкающих к автомобильным и железным дорогам, вокруг населенных пунктов, садоводческих товариществ и дачных кооперативов. Особое внимание будет уделено местам массового отдыха, благоустройству памятных объектов.

В пресс-службе отметили: ежегодно организации Минлесхоза направляют значительные силы и средства на наведение порядка в лесах. Только с начала этого года лесхозы уже обустроили 238 мест отдыха, убрали 6,8 тыс. кубометров бытового мусора вдоль автомобильных дорог, у садовых товариществ и населенных пунктов, расчистили свыше 847 км квартальных просек и 125 км лесохозяйственных дорог. Помимо этого проведены рубки ухода за лесом, уход за лесными культурами, установлены тематические аншлаги на природоохранную тематику.

"Существенный вклад в наведение порядка вносят участники акции "Чистый лес". Впервые мероприятие было проведено в 2010 году, за это время в нем поучаствовали сотни тысяч добровольцев. Акцию поддерживают местные исполнительные органы власти, государственные, общественные и коммерческие организации, школы, высшие учебные заведения и другие учреждения страны", - рассказали в Минлесхозе.

Как подчеркнули в пресс-службе, стать участником акции может каждый. Для этого надо обратиться в ближайший лесхоз или лесничество и заявить о своем желании помочь. Организации Министерства лесного хозяйства обеспечат всех необходимым инвентарем.

Наиболее активным участникам акции будут вручены сувениры. Чтобы получить памятный подарок, нужно разместить фото и (или) видео с акции в социальных сетях (Facebook, Instagram, Twitter) с хештегами #ЧыстыЛес2020 #ЧистыйЛес2020. Кроме того, каждый ребенок, присоединившийся к экологической кампании, получит от лесохозяйственных учреждений фирменную кепку с названием акции.-0-