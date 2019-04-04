4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская акция "Чистый водоем" пройдет в Беларуси 11-19 апреля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в РГОО "Белорусское общество охотников и рыболовов" (БООР).

Акция в первую очередь направлена на экологическое воспитание всех слоев населения, привлечение внимания к проблеме загрязнения водоемов, а также на приведение в порядок прибрежной зоны водоемов и водотоков накануне открытия сезона массового активного отдыха на природе. "Для участия в акции достаточно обратиться по месту жительства в районную организационную структуру БООР, где сообщат о месте и времени ее проведения, а также выдадут все необходимое. Можно и самостоятельно приехать в любимые места отдыха и убрать мусор с участка береговой линии", - сказали в БООР.

БООР проводит акцию "Чистый водоем" с 2014 года. За это время сотрудники БООР совместно с представителями различных организаций и другими участниками акции привели в порядок более 4 тыс. км береговой линии водоемов и водотоков. В акции участвовали более 30 тыс. человек, было вывезено около 5 тыс. куб.м мусора.-0-