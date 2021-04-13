13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Традиционная весенняя акция "Чистый водоем" пройдет в Беларуси 16-24 апреля. Об этом сообщили БЕЛТА в Белорусском обществе охотников и рыболовов, которое организует мероприятие.

Акция направлена на экологическое воспитание населения, привлечение внимания к проблеме загрязнения водоемов, а также на приведение в порядок прибрежной зоны накануне открытия сезона массового активного отдыха на природе.

Поучаствовать могут все желающие. Для этого надо обратиться в районные учреждения БООР по месту жительства, где выдадут все необходимое (мусорные пакеты, перчатки), а также помогут с вывозом собранного мусора. С информацией о районных организационных структурах БООР, их адресами и телефонами можно ознакомиться на сайте общества.

Акция "Чистый водоем" проводится ежегодно, начиная с 2014-го. За это время в ней приняли участие более 30 тыс. человек. Силами сотрудников БООР с представителями других организаций и неравнодушными гражданами собрано и вывезено на полигоны твердых коммунальных отходов около 6 тыс. куб.м мусора.-0-