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10 октября 2020, 09:43

Акция "День озеленения" проходит в Беларуси

Фото из архива
Фото из архива

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция "День озеленения" проходит в Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Акция проводится по всей стране под лозунгом "Посади дерево". "Минприроды для привлечения внимания к наведению порядка на земле и бережному отношению к природе в Год малой родины организует глобальную экологическую кампанию "Обустроим малую родину". По инициативе министерства с 2 октября по 2 ноября в Беларуси проходит месячник по осенней посадке деревьев и кустарников в населенных пунктах. Акция "День озеленения" - часть этих мероприятий", - отметили в пресс-службе.

ФОТОФАКТ: Акция "День озеленения" прошла в Минской областиФОТОФАКТ: Акция "День озеленения" прошла в Минской области
По инициативе Минприроды с 2 октября по 2 ноября 2020 года в нашей стране проходит месячник по осенней посадке деревьев и кустарников в населенных пунктах.

Каждый желающий может посадить дерево и благоустроить свой двор. "Территориальные органы Минприроды совместно с заинтересованными службами через интернет-сайты и средства массовой информации собирают предложения от населения о предпочтительных местах посадки на землях общего пользования населенных пунктов. Все предложения будут оперативно проанализированы. Граждан уведомят о выбранных территориях и датах проведения посадок в каждом регионе", - отметили в министерстве.

Минприроды просит учитывать, что для посадки деревьев и кустарников непригодны участки под инженерными сетями, коммуникациями, в непосредственной близости от стен зданий и сооружений. При выборе мест также нужно обратить внимание на почвенно-грунтовые условия и характеристики посадочного материала. Если нельзя будет сажать деревья и кустарники на выбранных гражданами территориях, то будут предложены другие участки.

Посадки деревьев планируется провести во всех регионах страны. Например, в Витебской области в день озеленения планируют высадить более 2,5 тыс. деревьев и кустарников. Коллектив одного из гродненских предприятий озеленит территорию завода, а в Скиделе новые деревья появятся вдоль въездов в город. Центральный аппарат Минприроды сегодня благоустроит территорию на участке пересечения автодороги Р58 Минск - Калачи - Мядель и М14. Сотрудники министерства и Минского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды высадят 200 деревьев и кустарников. К дню озеленения предлагают присоединиться и в других областях страны.

Первая глобальная экологическая кампания "Обустроим малую родину" под эгидой Минприроды стартовала весной 2018 года. Основная ее идея заключается в том, что каждый житель или организация могут внести посильный вклад в благоустройство своей малой родины - города, района, жилого двора, ближайшего парка или сквера. Это может быть уборка мусора, посадка деревьев или кустарников, оформление клумб, обустройство детской площадки, покраска забора и скамеек, организация контейнеров рядом с местами, где обнаружены крупные скопления отходов, поддержание в надлежащем состоянии и обустройство мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы и т.д. Экологическая кампания также включает проведение субботников, экологических акций и иных мероприятий по наведению порядка и обустройству территорий.

Заявку на участие в глобальной экологической кампании можно подать по телефонам либо адресам электронной почты, указанным на сайтах Минского городского и областных комитетов природных ресурсов и охраны окружающей среды.-0-

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