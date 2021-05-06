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06 мая 2021, 17:16

Акция "День Победы" пройдет в эфире радиостанций Белтелерадиокомпании

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6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское радио проведет 9 Мая масштабную патриотическую эфирную акцию "День Победы" и серию прямых трансляций памятных мероприятий в Минске и других городах страны, вместе со слушателями присоединится к минуте молчания, посвященной светлой памяти павших в борьбе против фашизма, а также примет участие в международном музыкальном флешмобе. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

В эфире Первого национального канала Белорусского радио в течение всего памятного дня будут звучать прямые репортажи и трансляции с мест проведения торжественных мероприятий по всей стране.

Голоса героев Великой Отечественной войны из фондов Белорусского радио оживут в специальном документально-историческом проекте "Эфірны летапіс", а в публицистической передаче "Эпізоды Вялікай вайны" военные историки расскажут о героическом подвиге народа в годы кровавого лихолетья, поделятся малоизвестными сведениями из архивов. О наследниках Победы, современных защитниках Родины пойдет разговор в программе "Служу Айчыне!" с участием военнослужащих современной белорусской армии. В рамках духовно-просветительской акции "Малітва за мір і адзінства" прозвучит молитва в память о павших воинах-освободителях.

Специальный проект "Беларусь помнит" выйдет в формате круглого стола, посвященного теме сохранения исторической памяти, с участием депутатов, дипломатов, представителей патриотических общественных объединений и организаций, сферы культуры, искусства и литературы, научных сотрудников музеев. На канале состоятся прямые трансляции торжественных мероприятий в городе-герое Минске, приуроченные к 76-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне и Дню Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь.

"Ровно в полдень в эфире канала, а также на всех радиостанциях Белтелерадиокомпании прозвучит песня "День Победы". Тем самым Белорусское радио поддержит международную культурно-патриотическую акцию, в которой планируется участие радиостанций Беларуси, России, Казахстана, Украины. В музыкальном флешмобе смогут принять участие все желающие - для этого достаточно просто включить любимую волну погромче и всем вместе исполнить легендарную песню, - рассказали в пресс-службе. - К слову, музыкальное наполнение Первого национального в праздничный день составят произведения военных лет в исполнении заслуженного коллектива Академического хора и симфонического оркестра Белтелерадиокомпании, записанные специально к празднику, а также песни в исполнении заслуженного коллектива ансамбля народной музыки "Бяседа" Белтелерадиокомпании".

Сетку вещания канала "Культура" составит целый ряд публицистических, музыкальных, литературно-художественных, детских передач, посвященных Дню Победы. В эфире можно будет услышать фрагменты Шестой симфонии Сергея Прокофьева и Концерта для оркестра Бела Бартока, цикл песен Игоря Лученка и Владимира Мулявина "Через всю войну" из репертуара ансамбля "Песняры". Поклонникам радиотеатра предлагается опера Виталия Губаренко "Альпийская баллада", героико-музыкальная комедия Георгия Суруса "Судный час" по пьесе Андрея Макаенка "Трибунал", радиопостановка "Журавлиный крик" по повести Василя Быкова.

Большой праздничный концерт канал "Культура" готовит совместно с творческим объединением музыкальных коллективов Белорусского радио. Прозвучат знакомые мелодии и песни военных лет, саундтреки из фильмов о войне, патриотические произведения.

Радиостанция "Сталіца" подготовила праздничный спецпроект "Аднойчы ў гісторыі" о знаковых событиях Великой Отечественной войны. В программе "Лінія лёсу" можно будет услышать рассказы и семейные истории о людях, чьи судьбы были опалены войной, а проект "Сіла прыцягнення" расскажет о самоотверженной обороне Брестской крепости-героя. В эфире также прозвучат песни военных лет и тематические рубрики.

Радиостанция "Радиус-FM" подготовила цикл тематических программ, праздничное оформление эфира, а также розыгрыш пригласительных билетов для посещения историко-культурного комплекса "Линия Сталина".

У Великой Отечественной войны - тысячи женских лиц. Лиц девушек, ушедших на фронт. Учившихся стрелять, перевязывать и способных убивать словом. О них расскажет цикл программ "Женское лицо войны".

В течение всего дня 9 Мая в эфире будет звучать специальное музыкальное оформление ко Дню Победы.

Международное радио "Беларусь" расскажет своим зарубежным слушателям о том, как празднует День Победы Беларусь, на всех девяти языках вещания. Участниками тематических передач станут руководители белорусских дипломатических представительств за рубежом, а также представители различных национальностей, проживающих в нашей стране. В спутниковый и online-эфир выйдет специальный проект "Беларусь: новейшая история". Его тема - "Итоги Второй Мировой войны и их влияние на систему международных отношений". Проект "Прыярытэты партнёрства" будет посвящен программам Союзного государства Беларуси и России по увековечению памяти героев Великой Отечественной войны. В течение всего праздничного эфира будет проходить тематический радиомарафон, в рамках которого планируются включения о праздновании Дня Победы в регионах Беларуси.

Эфирная патриотическая акция "День Победы" также пройдет в эфире региональных радиостанций Белтелерадиокомпании "Радио Брест", "Город FM", "Радио Витебск", "Радио Гомель", "Гомель+", "Радио Гродно", "Радио Могилев" во всех областях страны.-0-

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