Акция "День полярного кино" пройдет в Минске 22 мая

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция "День полярного кино", приуроченная к российскому Дню полярника и встрече 13-й Белорусской антарктической экспедиции, пройдет в Минске 22 мая, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национальной академии наук.

В торжествах примут участие ветераны-полярники - участники советских и белорусских антарктических экспедиций, а также участники 13-й Белорусской антарктической экспедиции, представители научных организаций НАН, руководители и члены Белорусского географического общества. На встречу с полярниками разных возрастов приглашены студенты географического и биологического факультетов БГУ, факультета экранных искусств Белорусской государственной академии искусств, представители российского посольства и общественности.

В фойе Дома Москвы будет развернута выставка "Деятельность Республики Беларусь в Антарктике", состоится презентация монографии "Научные исследования Беларуси в Антарктике", которая издана в апреле 2021 года (автор - академик Владимир Логинов). Будут демонстрироваться фото- и видеоматериалы, разнообразные экспонаты, связанные с освоением ледяного континента, - макет Белорусской антарктической станции, коллекции представителей флоры и фауны, минералов и горных пород, научного оборудования, использующегося при проведении исследований (например, подводный аппарат "Гном").

Во время мероприятия будет продемонстрирован новый фильм о деятельности 13-й Белорусской антарктической экспедиции, состоится чествование ее участников. Также запланирован показ фильма "376 дней на дрейфующей льдине".

Организаторы акции - представительство Московского центра международного сотрудничества, Национальная академия наук Беларуси, Республиканский центр полярных исследований НАН и проект "Неизвестные герои севера".-0-