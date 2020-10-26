Акция "Дети и безопасность" начнется на БЖД 28 октября

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция "Дети и безопасность" пройдет на Белорусской железной дороге с 28 октября по 8 ноября, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

"В преддверии школьных осенних каникул Белорусская железная дорога усилит контроль за соблюдением мер безопасности несовершеннолетними на объектах железнодорожного транспорта. Работники БЖД вместе с членами общественных формирований, сотрудниками органов внутренних дел уделят особое внимание детям и подросткам, находящимся без присмотра взрослых вблизи железнодорожных путей, на вокзалах, станциях и в поездах", - сообщили в пресс-центре.

На вокзалах и в поездах граждан дополнительно проинформируют о мерах безопасности на объектах железнодорожного транспорта.

За девять месяцев текущего года зафиксировано 69 случаев непроизводственного травматизма, что на 8 случаев меньше, чем за аналогичный период 2019 года, число пострадавших несовершеннолетних в нынешнем году составило три человека (двое погибли, один травмирован) против шести в 2019-м.

Специалисты БЖД обращают внимание: подростки из-за музыки в наушниках могут не услышать сигнал приближающегося поезда, к трагедии могут привести и желание сделать селфи на опасных объектах транспорта, перебегание путей или влезание на железнодорожный мост, крыши вагонов.-0-