Акция "Дети и безопасность" пройдет на БЖД 21-31 октября

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция "Дети и безопасность" пройдет на Белорусской железной дороге 21-31 октября, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

"В преддверии школьных осенних каникул Белорусская железная дорога усилит контроль за соблюдением мер безопасности несовершеннолетними на объектах железнодорожного транспорта. Профилактические мероприятия будут организованы с 21 октября по 31 октября. Работники БЖД совместно с членами общественных формирований, сотрудниками органов внутренних дел проведут рейды, во время которых уделят особое внимание детям и подросткам, находящимся без присмотра взрослых вблизи железнодорожных путей, на вокзалах, станциях и в поездах", - рассказали в пресс-центре.

Кроме того, на вокзалах и в поездах граждан дополнительно проинформируют о мерах безопасности при нахождении на объектах железнодорожного транспорта, проведут разъяснительно-профилактическую работу в трудовых коллективах предприятий и в учреждениях образования.

"Работа по предупреждению несчастных случаев с участием несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта проводится регулярно и находится на особом контроле. Но, несмотря на все принимаемые меры, проблема травмирования несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта сегодня остро стоит в обществе", - отметили в БЖД. С начала 2021 года зафиксировано 77 случаев непроизводственного травматизма, что соответствует уровню прошлого года. Число пострадавших несовершеннолетних в нынешнем году составило 4 (один ребенок погиб) против 5 в 2020 году.

"Подростки, находясь непосредственно вблизи или на железнодорожных путях, не слышат сигнал приближающегося поезда из-за прослушивания в это время музыки посредством плеера или мобильного телефона в наушниках. Желание сделать эффектное селфи на опасных объектах транспорта, перебегание путей или влезание на железнодорожный мост, крыши вагонов также приводят к трагедии", - обратили внимание в пресс-центре.

Белорусская железная дорога призывает граждан быть внимательнее на объектах железнодорожного транспорта, беречь не только свои жизни и здоровье, но и здоровье родных и близких, особенно детей.-0-