Акция "Дети и безопасность" стартует на Белорусской железной дороге 24 декабря

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога в преддверии школьных каникул традиционно организует комплекс мероприятий "Дети и безопасность", направленный на предупреждение и профилактику детского травматизма и гибели несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Акция пройдет с 24 декабря по 12 января. В эти дни работники Белорусской железной дороги совместно с членами общественных формирований, сотрудниками органов внутренних дел проведут рейды, во время которых уделят особое внимание детям и подросткам, находящимся без присмотра взрослых вблизи железнодорожных путей, на вокзалах, станциях и в поездах. На вокзалах и в поездах граждан дополнительно проинформируют о мерах безопасности при нахождении на объектах ж/д транспорта.

За январь-ноябрь текущего года на Белорусской железной дороге произошло 97 случаев непроизводственного травматизма (на 11 меньше, чем за аналогичный период 2018 года), в которых пострадали 98 человек, 7 из них - несовершеннолетние.

В БЖД отметили, что по-прежнему в числе основных причин несчастных случаев остается игнорирование людьми элементарных мер безопасности. Это и нахождение в зоне повышенной опасности в состоянии алкогольного опьянения (примерно 40% пострадавших), и разговоры по мобильному телефону, и переход железнодорожных путей в наушниках, и нарушение водителями правил дорожного движения при пересечении ж/д переездов.-0-