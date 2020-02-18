Акция "Единый день безопасности" начнется в Беларуси 20 февраля

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция "Единый день безопасности" пройдет в Беларуси с 20 февраля по 1 марта, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Межведомственный совет по проведению мероприятия прошел сегодня в Республиканском центре управления и реагирования на ЧС. Его работу возглавил заместитель государственного секретаря Совета безопасности Александр Рахманов.

"В дни акции усилия всех госорганов будут направлены на развитие в обществе культуры безопасности жизнедеятельности и проведение образовательно-воспитательной работы с подрастающим поколением", - проинформировали в МЧС. Дни безопасности проводятся также в начале учебного года - с 1 по 10 сентября.

Будет проверяться система оповещения, в том числе в эфире радиостанций, посредством SMS-сообщений, интернет-ресурсов. На промышленных предприятиях, опасных объектах и в зданиях с массовым пребыванием людей пройдут тренировки действий в случае пожара. Будут проверены силы гражданской обороны, использование средств индивидуальной, коллективной защиты, умение оказывать помощь пострадавшим, организовывать и управлять эвакуацией.

Проведут и мероприятия для повышения уровня безопасности на дорогах, конкурсы по тематике в учебных заведениях, будут развернуты обучающие площадки от МЧС. "Пройдут тематические встречи с жителями. Особое внимание уделят работе смотровых комиссий. Будет проведен детальный анализ причин и условий, способствующих гибели людей от внешних причин и уточнены решения по реализации мероприятий, направленных на предупреждение", - рассказали в МЧС.

Заниматься организацией акции будут облисполкомы, Мингорисполком, Минздрав, Минэнерго, Минобразования, Минтруда, Минжилкомхоз, Мининформ, Минкультуры, МВД, МЧС, активное участие примут БРСМ, БОКК, БДПО и ОСВОД.-0-