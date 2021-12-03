Акция "Извещатель в каждый дом" стартует в Беларуси 4 декабря

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В целях повышения уровня безопасности населения в республике в период с 4 по 12 декабря будет проходить акция по предупреждению гибели людей от пожаров в жилищном фонде "Извещатель в каждый дом", сообщили БЕЛТА в МЧС.

"Не секрет, что большинство пожаров в квартирах и частных домовладениях происходит именно в тот момент, когда человек спит. Во сне он не чувствует запах дыма, поэтому становится наиболее беззащитным и не может отвести удар стихии. Одной из гарантированных мер своевременного обнаружения задымления и оповещения об этом является автономный пожарный извещатель (АПИ) - маленький, но жизненно важный прибор, который позволит предупредить трагедию и спасти жизнь", - подчеркнули в МЧС.

Во время проведения акции местные исполнительные и распорядительные органы активизируют работу смотровых комиссий с привлечением всех заинтересованных субъектов профилактики. Особое внимание будет уделено домам безработных и злоупотребляющих спиртными напитками граждан.

Работники органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям проведут индивидуальную профилактическую работу по установке автономных пожарных извещателей и проверке их работоспособности в домовладениях одиноких и одиноко проживающих граждан, многодетных семей и других представителей целевой аудитории акции.

Кроме того, в местах с массовым пребыванием людей (торговые центры, вокзалы, рынки) появится наглядно-изобразительная продукция по тематике акции.

"Помните: залог вашего благополучия - соблюдение правил пожарной безопасности. Установите пожарный извещатель, чтобы сберечь себя и своих близких", - добавили в ведомстве.-0-