Акция "Юнги Победы" пройдет в учреждениях образования в мае

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В учреждениях образования в мае пройдет акция "Юнги Победы". Об этом во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА сообщила директор Республиканского центра экологии и краеведения Елена Онуфрович.

"Акция посвящена воспитанникам легендарной Соловецкой школы юнг Военно-морского флота СССР, среди которых были и уроженцы Беларуси. Сейчас готовятся рекомендации по проведению в учреждениях образования комплекса мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти о школах юнг, роли их воспитанников в защите и служении Отечеству", - рассказала Елена Онуфрович.

Соловецкие юнги воевали на кораблях Северного, Балтийского, Черноморского и Тихоокеанского флотов. Более тысячи юнг погибли в речных и морских сражениях. За подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной войны, многие были награждены орденами и медалями. В числе выпускников школы - Герои Советского Союза и Социалистического труда, видные военачальники и руководители, писатели, деятели культуры и искусства.

"Учреждения образования включились также в проведение Всебелорусской акции "Народная летопись Великой Отечественной войны: вспомним всех!", которую проводит Национальная академия наук. Ведется сбор информации - воспоминаний и фотографий участников тех событий. Собранные материалы учащиеся направляют в Институт истории НАН, где научно обработают полученные сведения и подготовят на их основе соответствующие издания, а также создадут электронную базу данных", - отметила директор центра.

В апреле центр объявил акцию "Поздравим ветеранов вместе". В ней может принять участие каждый учащийся независимо от возраста. "До конца учебного года ребята могут поздравить ветеранов с праздником Победы. Свои рисунки, фото- и видеопоздравления, открытки, письма и другие публикации они будут размещать в нашей группе в социальной сети "ВКонтакте", - добавила Елена Онуфрович.-0-

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