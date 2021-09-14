Акция к 1 сентября "Букет добра" привлекала наполовину больше пожертвований, чем годом ранее

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итоги благотворительной акции к началу нового учебного года "Букет добра" превзошли прошлогодние, сообщили БЕЛТА организаторы из Международного фонда помощи детям "Шанс".

Идея акции в том, чтобы дарить учителю в День знаний один букет от класса, а деньги, не потраченные на покупку остальных букетов, перечислять на лечение тяжелобольных детей (с онкогематологическими заболеваниями).

"Акция прошла по всей Беларуси уже в пятый раз, количество участников и собранная сумма пожертвований увеличились на 50% по сравнению с прошлогодними показателями, - отметили организаторы. - В этом году в акции приняли участие более 16 тыс. человек из 93 населенных пунктов со всех уголков Беларуси, и более половины из них уже не первый год поддерживают данную благотворительную инициативу, заражая своим примером окружающих. Как правило, из одного учебного заведения участвует не один класс, а иногда и вся школа присоединяется к доброму делу".

Также участники акции написали трогательные отзывы в адрес инициативы. Например, родители учеников одного из классов столичной гимназии №31 рассказали, что участвуют в акции второй год подряд, потому что для них очень важно, "чтобы наши дети понимали и вкладывали свои маленькие сердечки в добро". "Приятно осознавать, что и дети, и родители, и учителя заодно, - как одна большая семья. А в семье всегда есть свои традиции и темы для разговоров. Знакомя детей с благотворительностью, мы формируем общество неравнодушных людей, которым близки понятия "помощь" и "поддержка". Каждый родитель мечтает, чтобы его ребенок вырос добрым человеком, который помогает, заботится и всегда готов прийти на помощь даже незнакомому. Поэтому очень важно воспитать в ребенке тягу к хорошим поступкам, которая закладывается в юные годы", - отметили родители.

За время проведения акции на благотворительный счет фонда поступило более Br95 тыс., которые частично были направлены на оказание помощи Арианне Игнатович (у малышки из Барановичей острый миелобластный лейкоз, двусторонняя пневмония грибковой этиологии, цитомегаловирусная инфекция, герпетическая инфекция - ей постоянно нужны лекарства). А оставшаяся часть пойдет на помощь детям с онкогематологическими заболеваниями.-0-