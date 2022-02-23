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23 февраля 2022, 09:00

Акция ко Дню защитников Отечества на приобретение недвижимости! Экономия при покупаке до 25 000 рублей!

Дорогие мужчины! Примите самые искренние и сердечные поздравления! Неисчерпаемой энергии и семейного счастья, беззаветной любви и триумфальных побед на всех фронтах вашей деятельности! Пусть вашими союзниками в любых баталиях будут отвага и решительность! Пусть всегда и везде вам сопутствует успех! Грандиозных идей! Новых творческих свершений!

Твердой уверенности в команде!

С ПРАЗДНИКОМ СИЛЫ И МУЖЕСТВА!

Настоящий мужчина должен посадить дерево, вырастить сына и приобрести недвижимость в Minsk World! "Почему, собственно, здесь?" — спросите вы. Именно в Minsk World есть все необходимое для поддержания отменной физической формы, воспитания здоровых детей и комфортной жизни, которая понравится всей вашей семье!

К Дню защитника Отечества вас ждет скидка

ДО 350 РУБЛЕЙ ЗА м²

НА ОТДЕЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ В

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MINSK WORLD!

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Добро пожаловать в квартал "Южная Европа"! Скидка до 350 рублей за м² на определенные апартаменты ждет вас в строящемся престижном доме "Флоренция".

Дом "Флоренция" в квартале "Южная Европа"
Дом "Флоренция" в квартале "Южная Европа"

Загляните в благоустроенный квартал "Азия"! В комфортабельных домах "Сеул" и "Куала-Лумпур" определенные апартаменты также участвуют в акции.

Квартал "Азия" с высоты птичьего полета
Квартал "Азия" с высоты птичьего полета

Так будет выглядеть дом "Сеул"
Так будет выглядеть дом "Сеул"

А так — элитная новостройка "Куала-Лумпур"
А так — элитная новостройка "Куала-Лумпур"

Вы мечтали о жизни в "Западной Европе"?

Тандем красоты и благоустроенности!
Тандем красоты и благоустроенности!

В квартале "Западная Европа" многофункционального комплекса Minsk World скидка в размере до 350 белорусских рублей за м² на определенные апартаменты ждет потенциальных клиентов комфортной недвижимости в доме "Брюссель".

У вас есть уникальная возможность поселиться здесь!
У вас есть уникальная возможность поселиться здесь!

А эта новостройка названа в честь швейцарской столицы — "Женева".

Европейские реалии безопасности и уюта
Европейские реалии безопасности и уюта

Вы хотите, чтобы жизнь проходила в энергичных ритмах "Мировых танцев"? В этом квартале, который разрабатывался лучшими урбанистами Беларуси и зарубежья, все будет именно так!

Квартал "Мировые танцы"
Квартал "Мировые танцы"

Для настоящих ценителей уютной жизни вскоре откроются двери дома "Самба", на определенные апартаменты в котором также действует акция!

Дома в Minsk World
Дома в Minsk World

Есть возможность поселиться в элитной новостройке с искрометным наименованием "Ча-Ча-Ча"!

Дома квартала "Мировые танцы"
Дома квартала "Мировые танцы"

Или выбрать недвижимость в престижном доме "Бостон" из квартала "Северная Америка".

Квартал "Северная Америка"
Квартал "Северная Америка"

Дом "Бостон"
Дом "Бостон"

Мечтаете приземлиться на "Счастливой планете"? В квартале Happy Planet создаются комфортные условия для жизни: окна домов Hyde Park и Central Park, где также действует акция, будут выходить на чудесный парк с площадью озеленения 40 га и фонтанами!

Парк будущего в квартале Happy Planet
Парк будущего в квартале Happy Planet

Вас и тех, кого вы хотите пригласить с собой в мир комфорта, ждут в квартале "Средиземноморский", где скидка до 350 рублей за м² на определенные апартаменты предлагается тем, кто выбирает жизнь в "Санторини".

Дом "Санторини" и его безопасная прилегающая территория
Дом "Санторини" и его безопасная прилегающая территория

Акция действует и в других домах!

MINSK WORLD мир, который создан для

НАСТОЯЩЕГО МУЖЧИНЫ!

Хотите быть в форме? В кварталах обустраиваются зоны воркаута (не придется искать, где "упасть и отжаться"), рядом теннисные корты, площадки для футбола, баскетбола и волейбола!

Лучшие подачи будут здесь!
Лучшие подачи будут здесь!

Завоюем приз по баскетболу на чемпионате Minsk World?
Завоюем приз по баскетболу на чемпионате Minsk World?

Утро начинается на турниках!
Утро начинается на турниках!

Цените безопасность и хотите жить в том месте, где можно быть спокойным за детей? Прилегающие территории умных кварталов Minsk World свободны от транзитного движения автомобилей!

Детская площадка в квартале "Азия"
Детская площадка в квартале "Азия"

Выбираете мобильность? "15-минутный город" Minsk World отвечает любовью автомобилистам. Обустроены парковки с наружной стороны кварталов, строятся паркинги с круглосуточной охраной, видеонаблюдением и автоматизированным доступом владельцу!

9-этажный паркинг в Minsk World – сохранность и долголетие вашего авто!
9-этажный паркинг в Minsk World – сохранность и долголетие вашего авто!

Для тех, кто предпочитает общественный транспорт, в шаговой доступности 2 станции метро! Ст. м."Ковальская слобода" открыта,"Аэродромная" будет запущена в 2023 году. Многофункциональный комплекс Minsk World окружают остановки общественного транспорта. Можно быстро добраться в любую точку города!

Ст. м. "Ковальская слобода"
Ст. м. "Ковальская слобода"

Если у вас есть четвероногий друг, в Minsk World найдутся места, где вы сможете повеселиться и хорошо провести время!

Берем барьер!
Берем барьер!

В многофункциональном комплексе строится Международный финансовый центр, который станет сердцем деловой жизни нашей страны. Этот элитный район будет насыщен энергией бизнеса. Стоимость недвижимости в Minsk World с развитием инфраструктуры многофункционального комплекса будет только расти!

Международный финансовый центр в Minsk World
Международный финансовый центр в Minsk World

Рядом с МФЦ возводится один из крупнейших торгово-развлекательный центров страны - "Avia Mall", где откроется большое количество фирменных магазинов и бутиков. Их обожают представительницы лучшей половины человечества! Так сделайте же ей подарок в преддверии 8 марта - подарите недвижимость в Minsk World!

ТРЦ "Avia Mall"
ТРЦ "Avia Mall"

Не упускайте возможность выбрать престижные апартаменты и заплатить за них лучшую цену!

СЕГОДНЯ, В ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА, ВЫ МОЖЕТЕ

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Minsk World. Мир комфорта, который мы создаем для вас!

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