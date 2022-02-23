Акция ко Дню защитников Отечества на приобретение недвижимости! Экономия при покупаке до 25 000 рублей!

Дорогие мужчины! Примите самые искренние и сердечные поздравления! Неисчерпаемой энергии и семейного счастья, беззаветной любви и триумфальных побед на всех фронтах вашей деятельности! Пусть вашими союзниками в любых баталиях будут отвага и решительность! Пусть всегда и везде вам сопутствует успех! Грандиозных идей! Новых творческих свершений! Твердой уверенности в команде! С ПРАЗДНИКОМ СИЛЫ И МУЖЕСТВА!

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Дом "Флоренция" в квартале "Южная Европа"

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Квартал "Азия" с высоты птичьего полета

Так будет выглядеть дом "Сеул"

А так — элитная новостройка "Куала-Лумпур"

Вы мечтали о жизни в "Западной Европе"?

Тандем красоты и благоустроенности!

В квартале "Западная Европа" многофункционального комплекса Minsk World скидка в размере до 350 белорусских рублей за м² на определенные апартаменты ждет потенциальных клиентов комфортной недвижимости в доме "Брюссель".

У вас есть уникальная возможность поселиться здесь!

А эта новостройка названа в честь швейцарской столицы — "Женева".

Европейские реалии безопасности и уюта

Вы хотите, чтобы жизнь проходила в энергичных ритмах "Мировых танцев"? В этом квартале, который разрабатывался лучшими урбанистами Беларуси и зарубежья, все будет именно так!

Квартал "Мировые танцы"

Для настоящих ценителей уютной жизни вскоре откроются двери дома "Самба", на определенные апартаменты в котором также действует акция!

Дома в Minsk World

Есть возможность поселиться в элитной новостройке с искрометным наименованием "Ча-Ча-Ча"!

Дома квартала "Мировые танцы"

Или выбрать недвижимость в престижном доме "Бостон" из квартала "Северная Америка".

Квартал "Северная Америка"

Дом "Бостон"

Мечтаете приземлиться на "Счастливой планете"? В квартале Happy Planet создаются комфортные условия для жизни: окна домов Hyde Park и Central Park, где также действует акция, будут выходить на чудесный парк с площадью озеленения 40 га и фонтанами!

Парк будущего в квартале Happy Planet

Вас и тех, кого вы хотите пригласить с собой в мир комфорта, ждут в квартале "Средиземноморский", где скидка до 350 рублей за м² на определенные апартаменты предлагается тем, кто выбирает жизнь в "Санторини".

Дом "Санторини" и его безопасная прилегающая территория

Акция действует и в других домах! MINSK WORLD мир, который создан для НАСТОЯЩЕГО МУЖЧИНЫ!

Хотите быть в форме? В кварталах обустраиваются зоны воркаута (не придется искать, где "упасть и отжаться"), рядом теннисные корты, площадки для футбола, баскетбола и волейбола!

Лучшие подачи будут здесь!

Завоюем приз по баскетболу на чемпионате Minsk World?

Утро начинается на турниках!

Цените безопасность и хотите жить в том месте, где можно быть спокойным за детей? Прилегающие территории умных кварталов Minsk World свободны от транзитного движения автомобилей!

Детская площадка в квартале "Азия"

Выбираете мобильность? "15-минутный город" Minsk World отвечает любовью автомобилистам. Обустроены парковки с наружной стороны кварталов, строятся паркинги с круглосуточной охраной, видеонаблюдением и автоматизированным доступом владельцу!

9-этажный паркинг в Minsk World – сохранность и долголетие вашего авто!

Для тех, кто предпочитает общественный транспорт, в шаговой доступности 2 станции метро! Ст. м."Ковальская слобода" открыта,"Аэродромная" будет запущена в 2023 году. Многофункциональный комплекс Minsk World окружают остановки общественного транспорта. Можно быстро добраться в любую точку города!

Ст. м. "Ковальская слобода"

Если у вас есть четвероногий друг, в Minsk World найдутся места, где вы сможете повеселиться и хорошо провести время!

Берем барьер!

В многофункциональном комплексе строится Международный финансовый центр, который станет сердцем деловой жизни нашей страны. Этот элитный район будет насыщен энергией бизнеса. Стоимость недвижимости в Minsk World с развитием инфраструктуры многофункционального комплекса будет только расти!

Международный финансовый центр в Minsk World

Рядом с МФЦ возводится один из крупнейших торгово-развлекательный центров страны - "Avia Mall", где откроется большое количество фирменных магазинов и бутиков. Их обожают представительницы лучшей половины человечества! Так сделайте же ей подарок в преддверии 8 марта - подарите недвижимость в Minsk World!

ТРЦ "Avia Mall"

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