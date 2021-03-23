Акция ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом пройдет 24 марта в БГУ

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция "Дыши свободно" пройдет 24 марта в БГУ. Мероприятие приурочено ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом и инициировано, чтобы привлечь внимание молодежи к темам профилактики, ранней диагностики и лечения заболевания, мотивировать к своевременному обращению за медицинской помощью и популяризировать здоровый образ жизни. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"Участниками станут студенты всех факультетов вуза. Все желающие смогут сделать бесплатно рентгенографию легких, в викторинах и конкурсах проверить знания в области инфекционных заболеваний и здорового образа жизни. Всех участников ждет сладкий приз", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, с лекцией "Всемирный день борьбы с туберкулезом - 2021" выступит врач-фтизиатр Минского клинического центра фтизиопульмонологии Екатерина Беляева. Организует акцию первичная профсоюзная организация студентов БГУ при поддержке районной организации Красного Креста.

Всемирный день борьбы с туберкулезом отмечается ежегодно 24 марта по решению Всемирной организации здравоохранения. В этот день в 1882 году немецкий микробиолог Роберт Кох объявил, что открыл возбудителя туберкулеза. Заболевание передается воздушно-капельным путем через предметы бытового обихода, а также при употреблении в пищу мяса и молочных продуктов от больных животных. Основным методом профилактики туберкулеза легких у детей является вакцинация БЦЖ и проба Манту. Взрослым рекомендуется проходить флюорографию для выявления болезни на раннем сроке.-0-