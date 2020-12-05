Акция МЧС "Безопасный Новый год!" стартует 7 декабря

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская акция МЧС "Безопасный Новый год!" пройдет 7-31 декабря, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

"Даже во время праздничного веселья не стоит забывать о безопасности. Чтобы рождественские и новогодние праздники не были омрачены пожарами и чрезвычайными происшествиями, спасатели традиционно в период с 7 по 31 декабря проведут республиканскую акцию "Безопасный Новый год!", - рассказали в МЧС.

Рекламная кампания "Полный отрыв", конкурсы "Новогодний дизайн от МЧС" и лучший видеоролик "Безопасный Новый год", онлайн-викторина "Кто хочет стать гением безопасности?", шествия и поздравления Дедов Морозов-спасателей и многое другое будет организовано работниками МЧС, чтобы напомнить взрослым и детям, как поставить безопасную новогоднюю елку, что делать, чтобы не оказаться в больнице из-за петарды или фейерверка, почему не стоит играть на льду, как не замерзнуть в сильный мороз. Помогать в проведении мероприятий акции спасателям будут представители Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных.

Акция пройдет в четыре этапа. Первый из них запланирован на 7-11 декабря и предназначен для лиц преклонного возраста. Спасатели направятся в дома ветеранов и центры социального обслуживания населения, в санатории, оздоровительные центры, профилактории, дома отдыха и пансионаты. Во время программы "Безопасный Новый год" перед зрителями выступят артисты и творческие коллективы, с участниками проведут конкурсы и викторины, беспроигрышные лотереи, покажут фильмы по ОБЖ.

На втором этапе - с 14 по 18 декабря - спасатели будут обучать безопасности дошкольников и ребят школьного возраста. Мероприятия пройдут в общеобразовательных учреждениях, интернатах, учреждениях внешкольной работы, домах семейного типа и семьях, находящихся в социально опасном положении. В гости к детям смогут приехать Дед Мороз, Снегурочка и герои мультфильма МЧС "Волшебная книга", которые не только поздравят с праздником, но и расскажут о правилах безопасности в период зимних каникул: как вести себя на льду, как пользоваться пиротехникой, хлопушками и бенгальскими огнями. Родителям напомнят о правилах эксплуатации электрооборудования, печного отопления и главных составляющих безопасности детей в период зимних каникул.

Во время третьего этапа - с 21 по 24 декабря - работники МЧС напомнят о безопасности на ледовых катках, в спортивных объектах и в детских учреждениях здравоохранения. Пожарный Дед Мороз, ростовые куклы, тематические фотозоны, наглядно-изобразительная продукция, громкоговорители - все средства хороши, чтобы донести важную мысль - даже во время праздников забывать о безопасности нельзя.

Завершающий этап пройдет с 25 по 31 декабря в местах массового пребывания людей - это открытые площадки, крупные торговые центры, рынки, детские развлекательные центры. Заглянут спасатели и на детские новогодние утренники.-0-