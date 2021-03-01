1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская акция МЧС "День безопасности. Внимание всем!" стартует 2 марта. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"Правильно вести себя в случае угрозы жизни и уметь ориентироваться в сложной ситуации - важные аспекты в жизни человека. В объектах массового пребывания людей - школах, предприятиях, торговых центрах, кинотеатрах и других - грамотное поведение в случае эвакуации приобретает повышенное значение. Поэтому в марте пропагандисты МЧС по всей республике будут проводить акцию "День безопасности. Внимание всем!", распространяя информацию и объясняя людям, что может привести к чрезвычайным ситуациям и как реагировать по сигналу "Внимание всем!", - рассказали в пресс-службе.

Первый этап состоится с 2 по 12 марта в общежитиях, детских и торгово-развлекательных центрах, кинотеатрах и на спортивных объектах. С жильцами общежитий проведут интерактивные профилактические беседы о безопасности, поговорят о причинах пожаров, а также расскажут о действиях по сигналу "Внимание всем!", подкрепив это тематическими видеороликами и наглядно-изобразительной продукцией.

Не обойдется без нововведений. В основу мероприятий первого этапа ляжет необычная концепция - фотопроект "Найди причину", который будет не только создавать антураж в месте проведения встречи, но и выполнять обучающую функцию.

"Замысел прост: перед началом мероприятия на месте его проведения организуют работу фотовыставки "Назови причину", которая позже будет использоваться работником МЧС для рассуждения на тему, что могло привести к изображенным на фото происшествиям и как их можно было избежать. Вдобавок с аудиторией будут использоваться такие формы работы, как "Секрет безопасности", "Формула безопасности", "Пожарная лаборатория" и онлайн-игра "Шаги спасения", - отметили в ведомстве.

Что касается объектов с массовым пребыванием людей, то здесь будут организованы "Парки безопасности" с интерактивными площадками и зонами активации (выставка сгоревших электроприборов и домашней утвари, "SOS", "Опасности в квартире", "Безопасная эвакуация", "Правила поведения в толпе", "Эвакуационные знаки", "Экстренная помощь", "Опасная печь", "Интерактивная карта ЧС", "Проведи время с пользой"), а также проверкой знаний порядка действий по сигналу "Внимание всем!". Не обойдется и без ростовых кукол с персонажами мультфильма "Волшебная книга" для наибольшего привлечения внимания людей.

Целевой аудиторией второго этапа, который продлится с 15 по 31 марта, станут жители сельских населенных пунктов. Для них подготовят обширные развлекательно-профилактические программы. Так, в населенные пункты отправятся участники республиканского смотра-конкурса театрализованных постановок по основам безопасности жизнедеятельности 2020 года, которые через искусство будут доносить зрителям безопасные истины. С гражданами проведут широкомасштабные мероприятия "Скарбонка бяспекi" в домах культуры и на открытых площадках. Праздники безопасности дополнятся демонстрацией опытов "Пожарная лаборатория", а в сельских населенных пунктах будут организованы "Маршруты оповещения": посредством сигнального громкоговорящего устройства пожарной техники, проезжающей по улицам, будет передаваться полезная информация на тему пожарной безопасности.

"Помогать спасателям в проведении акции будут активисты районных (городских) отделений Белорусской молодежной общественной организации спасателей- пожарных, студенты вузов, ссузов, представители Белорусского добровольного пожарного общества, Белорусского общества Красного Креста и других заинтересованных организаций, чтобы, объединив усилия, эффективно нести безопасность в массы", - добавили в ведомстве.-0-