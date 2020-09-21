Акция МЧС "Молодежь за безопасность" стартовала в Беларуси

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция "Молодежь за безопасность" стартовала сегодня в Беларуси, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Первый этап под названием "112 добрых дел" продлится по 30 сентября. За это время молодежный десант вместе со спасателями посетит дома одиноко проживающих пенсионеров, инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны. Им окажут посильную помощь: заготовят дрова, наведут порядок, установят автономные пожарные извещатели и др. Подключатся и территориальные подразделения Красного Креста, Белорусское добровольное пожарное общество, студенты.

Пенсионерам предложат почувствовать себя звездами телеэкрана, приняв участие в съемках роликов "Бабушкины рецепты безопасности". Готовя блюда белорусской кухни, юные спасатели вместе с пожилыми людьми будут рассказывать о том, какие при этом необходимо соблюдать меры безопасности. Так пенсионеры смогут не только необычно провести время, но и вспомнить, в каких условиях нужно содержать жилище, чтобы не случилась беда.

Второй этап, который пройдет по 9 октября, запланирован в домах престарелых, домах ветеранов, территориальных центрах соцобслуживания населения, домах культуры, а также среди любительских объединений (клубов, кружков) для людей пожилого возраста. Пенсионеры смогут посоревноваться в мастерстве сложения веселых четверостиший "Частушки безопасности" и поучаствовать в конкурсе "СуперСТАР". В этом году пройдет еще один конкурс - "Мудрость. Опыт. Безопасность". В программе творческие выступления, презентации предметов рукоделия и изысканных блюд, сделанных на тему безопасности жизнедеятельности, скоростное облачение в боевки и даже "Модный приговор". Организаторы конкурса докажут, что возраст - не помеха для активной и яркой жизни.

Во время финального этапа, который пройдет с 12 по 16 октября, особое внимание уделят юным спасателям-пожарным. Для них пройдет "Осенний бал юных спасателей", где ребят посвятят в ряды Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных (БМООСП) и вручат членские билеты, а также наградят лучших активистов молодежной организации.

А для населения пройдут широкомасштабные мероприятия. Сотрудники МЧС, заручившись поддержкой юных спасателей-пожарных, работников учреждений культуры, ведущих и диджеев местных радиостанций, подарят людям творческие номера художественной самодеятельности, игры КВН, проведут конкурсы, викторины, лотереи, продемонстрируют видеофильмы на противопожарную тематику, распространят наглядно-изобразительную продукцию, а также проведут яркий флешмоб, посвященный дню рождения БМООСП.

Белорусская молодежная общественная организация спасателей-пожарных была создана по инициативе МЧС 14 октября 2001. Сейчас в нее входят более 150 тыс. участников из всех уголков страны.-0-