Акция МЧС "Не оставляйте детей одних" продлится с 11 мая по 1 июня

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская акция МЧС "Не оставляйте детей одних" пройдет с 11 мая по 1 июня. Мероприятие приурочено к Международному дню защиты детей, сообщил официальный представитель МЧС Виталий Новицкий сегодня на пресс-конференции, передает корреспондент БЕЛТА.

При реализации акции будут использованы 4 формы работы с населением, пояснил Виталий Новицкий.

Во-первых, в интернете будет размещен развлекательный и профилактический контент, рассказывающий детям и родителям о различных опасностях. Во-вторых, будет организована со СМИ работа: МЧС будет создавать тематические страницы, специальные рубрики и передачи, а также проведет викторины в эфире различных радиостанций.

Третье направление - это информирование прежде всего жителей сельских населенных пунктов с помощью специальных громкоговорящих устройств. Четвертое - распространение наглядно-изобразительной продукции, например, на конвертах "Белпочты", товарах народного потребления. Плюс запланировано проведение интернет-конкурса "Я б в спасатели пошел".

Цель акции - напомнить родителям о том, что именно они прежде всего отвечают за безопасность своих детей, и научить действовать в случае ЧС.-0-