Акция "Молодежь за безопасность!" стартует 4 октября в Беларуси

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция "Молодежь за безопасность!" пройдет с 4 по 15 октября в Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.

Работники спасательного ведомства вместе с активистами отделений Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных и другими заинтересованными окажут шефскую благотворительную помощь одиноко проживающим пенсионерам, инвалидам, участникам Великой Отечественной войны. Кроме того, они напомнят учащимся учреждений образования, другим жителям городов и населенных пунктов о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности в местах с массовым пребыванием людей.

Акция проводится для предупреждения пожаров, а также популяризации деятельности Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных, профессии спасателя-пожарного.-0-