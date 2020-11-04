Акция "Наши дети" пройдет с соблюдением антикоронавирусных мер - Петришенко

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" пройдет с соблюдением антикоронавирусных мер, сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Игорь Петришенко перед заседанием оргкомитета по проведению акции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Формат акции "Наши дети" себя оправдал, мы будем проводить ее и в этом году, повышая эффективность и разнообразие мероприятий, чтобы ребятам было интересно. Определенные коррективы внесла коронавирусная инфекция, поэтому сегодня будем эту тематику затрагивать вместе с Министерством здравоохранения, Министерством образования, другими заинтересованными структурами. Конечно же, будем реализовывать комплекс мероприятий, чтобы не допустить распространения этого заболевания", - сказал Игорь Петришенко.

"Новый год для детей вне зависимости от любых инфекций должен быть и поднимать настроение. Каждый ребенок должен чувствовать заботу взрослых", - считает вице-премьер.

Игорь Петришенко

По его словам, среди антикоронавирусных мер может быть масочный режим при проведении акции, решение об этом будет приниматься в декабре в зависимости от региона и учреждений, где планируются праздничные мероприятия. Среди мер также физическое дистанцирование, использование антисептиков.

"Конкретные решения будем принимать уже на стадии проведения акции. Пока готовим в штатном режиме. Мы традиционно рассматриваем вопросы безопасности движения, противопожарные мероприятия, сейчас добавляются противоэпидемические мероприятия. Наша задача - никоим образом не смазать хорошее настроение от праздничных мероприятий, но чтобы дети оставались здоровыми", - сказал Игорь Петришенко.

Традиционно участниками акции станут госорганы, банки, общественные объединения и другие структуры. "Эта акция вызывает внутренний подъем не только у детей, но и у тех должностных лиц, которые традиционно участвуют в ней и посещают различные объекты, видят, какие талантливые, замечательные наши дети", - отметил вице-премьер.

Для посещения будет предложено более 90 объектов - школы-интернеты, детские дома, детские больницы и социальные приюты, специальные учебно-воспитательные учреждения, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Всего на республиканском уровне планируется участие в акции более 15 тыс. детей-сирот, детей-инвалидов. Перечень учреждений и организаций, включенных в акцию, будет утвержден до 7 декабря.

Одним из мероприятий акции "Наши дети" станет новогодний праздник во Дворце Республики. На главную елку страны будут приглашены 2370 детей в возрасте 8-14 лет из разных регионов Беларуси. Среди участников - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, из семей беженцев, победители олимпиад, творческих конкурсов, фестивалей, спортивных соревнований, учащиеся, которые достигли успехов в общественной работе.

Запланирован также республиканский новогодний бал для учащихся и студентов во Дворце Независимости.

Акция "Наши дети" пройдет с 10 декабря 2020 года по 10 января 2021-го.-0-