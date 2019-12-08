Акция "Наши дети" стартует в Беларуси 9 декабря

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новогодняя республиканская благотворительная акция "Наши дети" стартует в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи 9 декабря, сообщает БЕЛТА.

Ежегодно во время акции руководители министерств и других органов госуправления, местных властей, представители общественных организаций посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Они поздравляют детей с Новым годом, Рождеством и вручают подарки, оказывают помощь в решении существующих проблем.

Нынешняя акция продлится до 10 января. О своем желании поучаствовать заявили уже около 100 организаций. Посетить в этом году можно более 130 объектов.

Центральное событие акции - новогодний праздник во Дворце Республики в Минске. В нем примут участие 2370 детей из всех регионов страны. Среди них воспитанники кадетских училищ и специализированных лицеев, победители олимпиад, творческих конкурсов, конкурсов профессионального мастерства и спортивных соревнований, учащиеся, которые достигли успехов в общественной работе, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, дети из многодетных и малообеспеченных семей, семей беженцев и другие.

Благотворительные новогодние праздники для детей пройдут во время зимних каникул в областных центрах и Минске, а также во всех городах и районах страны с участием руководства облисполкомов и Минского горисполкома, городов и районов.

В прошлом году на подарки и материальную помощь было перечислено более Br1,5 млн. Самыми активными спонсорами стали Белорусский детский фонд, Белорусский союз женщин, БЖД, Беларусбанк, "Евроопт". В акции были задействованы более 230 тыс. детей.-0-