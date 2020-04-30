Акция "Наследники Победы" стартовала в БГУ

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В БГУ стартовала акция "Наследники Победы", сообщили БЕЛТА в пресс-службе университета.

В течение года на сайтах факультетов сотрудники и студенты вуза будут делиться воспоминаниями о своих героических предках, воевавших или работавших в тылу во время Великой Отечественной войны. Авторов не ограничивают в жанрах. В доступной форме каждый желающий может рассказать историю о своих близких, показать уникальные фотографии из их славного прошлого.

К акции уже присоединились представители факультетов международных отношений (ФМО) и журналистики. Например, второкурсник ФМО Евгений Терехин в истории "Мой героический дед" рассказал о своем дедушке Иване Терехине, который 17-летним парнем попал на фронт. Рядовым солдатом он участвовал в освобождении Минска, Брестской, Гродненской областей, Прибалтики и Восточной Пруссии. Победу Иван Терехин встретил в Чехословакии. Всю свою жизнь герой войны подчеркивал: "У нашего поколения, прошедшего сквозь огонь Великой Отечественной, война никогда не изгладится, не уйдет из памяти". "Этот иллюстрированный материал студент подготовил на основе газетных публикаций о дедушке-ветеране, а также воспоминаний своих родных", - отметили в пресс-службе.

Материалы для размещения на сайтах вуза принимаются в деканатах БГУ.-0-