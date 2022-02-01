Акция "Навстречу референдуму" началась на предприятиях холдинга "Белавтомаз"

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Патриотическая акция "Навстречу референдуму" стартовала сегодня на предприятиях холдинга "Белавтомаз", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе холдинга.

Отправной точкой маршрута стал завод автомобильных прицепов и кузовов "МАЗ-Купава". Концертная площадка развернулась в производственном цехе предприятия, посетить ее смог каждый работник завода. Перед сотрудниками выступили заслуженные коллективы Дворца культуры МАЗ, среди участников которых есть и автозаводцы.

"Наша родная Беларусь стоит на пороге исторического события. Совсем скоро, 27 февраля, состоится референдум по внесению изменений и дополнений в Основной закон нашей республики. Всем нам предстоит совершить очень важный и ответственный выбор - каким будет будущее нашей Родины. И долг каждого гражданина вписать собственную строку в историю нашей суверенной державы. Это сложная и почетная миссия, так как сегодня мы в ответе не только за свое завтра, но и за завтра наших сыновей и дочерей", - обратилась к собравшимся от лица руководства МАЗа заместитель директора по социальным вопросам и идеологической работе Дарья Тимофеева.

Инициатива работников Минского автомобильного завода не оставаться безучастными к будущему своей страны нашла отражение в концертной программе "Вместе в будущее".

"Не каждый день такое увидишь, - поделился своими впечатлениями один из работников предприятия "МАЗ-Купава". - Хороший концерт по хорошему поводу, а главное, что никто не остался в стороне".

Масштабная акция охватит 10 предприятий холдинга "Белавтомаз" в 10 городах Беларуси, среди которых Дзержинск, Бобруйск, Осиповичи, Жодино, Клецк, Барановичи, Гродно, Волковыск.

Финальный концерт состоится 17 февраля в Бресте в ОАО "Брестмаш".

Минский автомобильный завод - одно из крупнейших белорусских машиностроительных предприятий, специализирующееся на выпуске большегрузных автомобилей, спецтехники, автобусов, троллейбусов и прицепной техники. Торговая марка широко известна в СНГ и дальнем зарубежье. Техника соответствует экологическим стандартам Евро-3, 4, 5 и 6. С конвейера завода сходят седельные тягачи, бортовые автомобили, шасси под установку различного спецоборудования - всего более 500 моделей и 3 тыс. модификаций.-0-

Фото от пресс-службы МАЗ