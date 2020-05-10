Акция "Не оставляйте детей одних!" пройдет в Беларуси с 11 мая по 1 июня

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 11 мая по 1 июня пройдут мероприятия акции "Не оставляйте детей одних!", приуроченной к Международному Дню семьи и Дню защиты детей. Во время акции будут использоваться 4 формы работы с населением, сообщили БЕЛТА в МЧС.

В интернете разместят развлекательный и профилактический контент, рассказывающий детям и родителям о различных опасностях. В печатных СМИ подготовят тематические страницы и рубрики, в эфире радиостанций проведут тематические радиовикторины, а в эфире телеканалов будут транслировать обучающие передачи, сюжеты и видеоролики.

Параллельно спасатели будут общаться по телефону с молодыми мамами, многодетными семьями, семьями, находящимися в социально опасном положении, проводить уроки безопасности онлайн и информировать жителей сельских населенных пунктов с помощью специальных громкоговорящих устройств.

Четвертое направление - распространение наглядной изобразительной продукции. Спасатели будут адресно отправлять обучающую продукцию в тематических конвертах, будут задействованы и службы доставки еды, продуктов и товаров.

Дополнительно состоится интернет-конкурс "Я б в спасатели пошел" на лучшее оформление детских костюмов и техники спасателей.

Цель акции - напомнить родителям, что именно они прежде всего отвечают за безопасность своих детей, и научить действовать в случае ЧС.-0-