Акция "Неделя леса" пройдет 6-10 апреля и будет приурочена к Году народного единства

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская акция "Неделя леса" в этом году пройдет с 6 по 10 апреля. Об этом сообщил журналистам перед заседанием Совета Палаты представителей председатель Постоянной комиссии по вопросам и экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы Николай Васильков, передает корреспондент БЕЛТА.

"С 6 по 10 апреля состоится акция "Неделя леса" по высадке лесных культур. В этот раз она приурочена к Году народного единства. Традиционно в акции участвуют депутаты, работники секретариата Палаты представителей, волонтеры", - сказал Николай Васильков.

По его словам, только за 2020 год благодаря таким акциям было высажено 25 млн деревьев на площади 5,6 тыс. га. "В целом же лесистость Беларуси составляет более 40%, а площадь лесных угодий - 9,6 тыс. га. Вместе с тем эта акции важна как с экономической точки зрения, так и социальной, экологической", - подчеркнул Николай Васильков.

Сегодня на заседании под руководством председателя Палаты представителей Владимира Андрейченко обсуждаются вопросы о законодательной повестке пятой сессии Палаты представителей и ходе подготовки законопроектов к рассмотрению, а также о проведении парламентских слушаний на тему "Территориальная целостность и народное единство Беларуси. Историко-правовые аспекты воссоединения западнобелорусских земель в составе БССР", участии депутатов в республиканской добровольной акции "Неделя леса" и др.-0-