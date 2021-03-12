12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская добровольная акция "Неделя леса" пройдет в Беларуси с 3 по 10 апреля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

В нынешнем году акция состоится уже в 14-й раз. "За это время она полюбилась многим белорусам, которые стали ее постоянными участниками. Активное участие в "Неделе леса" принимают не только семьи, но и трудовые коллективы, общественные организации, представители органов государственного управления", - отметили в пресс-службе.

Так, только в 2020 году волонтерами было высажено более 23 млн деревьев. Основными лесообразующими породами традиционно стали сосна, ель и береза. Новый лес был создан на площади около 5,5 тыс. га. Всего работы были организованы на 2332 объектах.

Нынешний год в лесной отрасли проходит под знаком Года лесных культур. Как отмечал ранее министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа, он должен стать переломным в вопросах лесовосстановления. В частности, речь идет о повышении качества создания лесных культур.

В Минлесхозе подчеркнули, что главная цель акции "Неделя леса" - привлечь внимание к необходимости бережно относиться к лесному фонду. Особый акцент при этом делается на работе с подрастающим поколением.

Стать участником акции может каждый. Для этого достаточно обратиться в ближайший лесхоз или лесничество и заявить о своем желании. Лесохозяйственные учреждения обеспечат волонтеров всем необходимым посадочным материалом, а также инвентарем, обозначат объекты, которые нуждаются в посадке леса.

Дополнительную информацию можно получить в областных организационных комитетах по телефонам: в Брестской области - (0162) 593539, (0162) 593565, (029) 8497270; в Витебской - (0212) 240154, (0212) 240160, (033) 3564812; в Гомельской - (0232) 349917, (0232) 349918; в Гродненской - (0152) 611281, (0152) 4611284; в Минской - (017) 3885163, (017) 3885179; в Могилевской - (0222) 750570, (0222) 749471.

Организатором акции традиционно выступит Министерство лесного хозяйства. Кампания будет приурочена к Году народного единства и охватит все регионы страны.-0-