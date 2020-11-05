Акция "Останови пьяного на дороге - спаси чью-то жизнь" пройдет 6-9 ноября в Минске

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция "Останови пьяного на дороге - спаси чью-то жизнь" пройдет в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома

"Несмотря на принимаемые меры по пресечению фактов управления транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии опьянения, проблема по-прежнему актуальна. С 6 по 9 ноября на территории Минска пройдут мероприятия, направленные на предупреждение и пресечение фактов управления транспортными средствами нетрезвыми водителями. Сотрудники Госавтоинспекции проведут рейды по выявлению нетрезвых водителей, а также информационно-разъяснительную работу с гражданами", - рассказали в ГАИ.

За 10 месяцев по вине нетрезвых водителей в столице совершено 14 ДТП с пострадавшими, 19 человек травмировано, один погиб. Нетрезвое состояние пешеходов также вызывает особую озабоченность, так как с начала года по вине нетрезвых пешеходов совершено 22 ДТП, в которых 20 человек травмированы и 3 погибли.

ГАИ напоминает, что правила дорожного движения запрещают всем водителям управлять транспортным средством, когда они находятся в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных, токсических и других одурманивающих веществ. За нарушение этого требования виновники подлежат ответственности.

"Часть 1 статьи 18.16. Кодекса об административных правонарушениях гласит: управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, либо передача управления транспортным средством такому лицу, а равно отказ от прохождения в установленном порядке проверки (освидетельствования) на предмет определения состояния алкогольного опьянения либо состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ - влечет наложение штрафа в размере от 50 до 100 базовых величин с лишением права управления транспортным средством на три года", - отметили в ГАИ.

В отношении лиц, продолжающих игнорировать нормы закона, наступает ответственность, предусмотренная ст.317 УК - управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством такому лицу либо отказ от прохождения проверки (освидетельствования), совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания за такие же нарушения и независимо от права собственности транспортное средство, которым управляло лицо, совершившее преступление подлежит специальной конфискации.

Госавтоинспекция призывает всех, кто стал свидетелем того, что за руль транспортного средства садится нетрезвый водитель либо на проезжей части находится нетрезвый пешеход, сообщать об этом в ближайшее подразделение милиции или по телефону 102.-0-