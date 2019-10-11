11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция "Открытый родильный дом" пройдет в крупных городах Беларуси. Об этом во время круглого стола в Доме прессы сообщила член Президиума Белорусского союза женщин, начальник главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Елена Богдан, передает корреспондент БЕЛТА.

Акция проводится по инициативе Белорусского союза женщин и стартует на следующей неделе с Бобруйска. Она охватывает все 11 крупных городов, где созданы межрайонные пренатальные центры. "Мы проведем будущих родителей тем путем, который пройдет мама, поступая в родильный дом. Состоятся круглые столы с участием специалистов, расскажем о предродовой подготовке", - проинформировала Елена Богдан. Кроме того, каждая мама получит небольшой подарок от Белорусского союза женщин, включающий набор средств по уходу за малышом.

Проект не ограничится Неделей матери (с 8 по 14 октября), рассчитан на долгосрочный период.-0-