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Акция по безопасной перевозке детей проходит 18-24 августа в Беларуси

Общество 18.08.2019 | 16:13
Фото из архива
Фото из архива

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профилактическая акция ГАИ по контролю за безопасной перевозкой детей "Маленький пассажир - большая ответственность!" проходит в Беларуси 18-24 августа, сообщили БЕЛТА в УГАИ МВД.

Инспекторы во время проведения мероприятия напомнят взрослым о правилах безопасной перевозки детей и ответственности за нарушения. Водителям расскажут об использовании ремней безопасности и детских удерживающих устройств, о причинах и последствиях травматизма юных пассажиров. Сотрудники ГАИ проконтролируют, насколько автолюбители соблюдают правила перевозки детей и скоростные режимы. Кроме того, перед началом учебного года Госавтоинспекция оценит состояние школьных автобусов и безопасность их маршрутов, проверит, устранены ли выявленные ранее недостатки улично-дорожной сети возле учреждений образования.

"Ежегодно в августе возрастает количество ДТП с участием несовершеннолетних пассажиров, что обусловлено массовой перевозкой детей из мест отдыха и оздоровления. Несоблюдение при этом элементарных мер безопасности (неиспользование детских удерживающих устройств, ремней безопасности, перевозка детей до 12 лет на мотоциклах и мопедах) приводит к гибели и травмированию несовершеннолетних", - констатировали в УГАИ МВД. За семь месяцев текущего года на дорогах страны в ДТП погибли 9 и получили травмы 76 детей-пассажиров. При этом 40% несовершеннолетних перевозились с нарушением правил.-0-

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Теги
акция, ГАИ, МВД
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