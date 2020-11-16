Акция по профилактике курения как фактора риска онкозаболеваний проходит в Беларуси

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская информационно-образовательная акция по профилактике табакокурения как фактора риска онкологических заболеваний проходит 16-22 ноября в Беларуси. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья (РЦГЭиОЗ), сообщает БЕЛТА.

Акция направлена на профилактику заболеваний, в первую очередь, онкологических, которые связаны с табакокурением, повышение уровня информированности населения о пагубных последствиях потребления табака и воздействия табачного дыма.

Запланированы тематические пресс-конференции и круглые столы с участием представителей учреждений здравоохранения и общественных организаций. Минздрав инициировал проведение в органах госуправления и подведомственных им организациях информационно-образовательных мероприятий по профилактике потребления табачных и никотинсодержащих нетабачных изделий. Руководителям организаций и учреждений предлагается объявить территории своих организаций и учреждений зонами, свободными от курения и употребления такой продукции. Также можно предусмотреть меры морального и материального стимулирования работников, отказавшихся от курения в пользу здорового образа жизни.

Ежегодно по инициативе Международного союза по борьбе с раком в третий четверг ноября проводится единый день здоровья "Всемирный день некурения. Профилактика онкологических заболеваний". Республиканская акция приурочена к этому дню.

Употребление табака является самой значительной предотвратимой причиной смерти и в настоящее время, по данным ВОЗ, приводит к смерти каждого десятого взрослого человека в мире. В Беларуси, по результатам исследования поведенческих и биологических факторов риска возникновения неинфекционной патологии среди населения в возрасте от 18 до 69 лет (STEPS-исследования), курит 29,6% населения. Благодаря антитабачным мерам, проводимым в стране, число потребителей табака снижается, но проблема по-прежнему остается актуальной.-0-