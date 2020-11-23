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23 ноября 2020, 12:48

Акция по пропаганде использования зимних шин пройдет в Беларуси

Фото из архива
Фото из архива

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профилактическая акция "Зимний тюнинг для машин - правильный протектор шин!" пройдет в Беларуси с 25 ноября по 4 декабря. Об этом БЕЛТА сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ МОБ Октябрьского РУВД Минска Виктория Царук.

"Госавтоинспекция проведет широкомасштабные профилактические акции и рейды. Инспекторы проверят, как водители подготовили свои авто к эксплуатации зимой. Также с профилактическими беседами выступят в трудовых коллективах", - отметила Виктория Царук.

Согласно правил дорожного движения, с 1 декабря по 1 марта автомобили с технически допустимой общей массой до 3,5 т включительно, легковые и грузопассажирские автомобили с технически допустимой общей массой свыше 3,5 т, а также автобусы с технически допустимой общей массой до 5 т должны быть оборудованы зимними шинами. Зимние шины устанавливаются на всех колесах транспортного средства.

"Госавтоинспекция настоятельно рекомендует производить сезонную смену шин, когда температура перестает подниматься выше семи градусов тепла, а также наблюдаются осадки в виде снега", - подчеркнула старший инспектор. Зимние шины механических транспортных средств, предназначенные для эксплуатации на обледеневшем или заснеженном дорожном покрытии, должны быть обозначены маркированным знаком в виде горной вершины с тремя пиками и со снежинкой внутри нее либо знаками "М+S", "М&S", "М S" или "All Seasons" и иметь остаточную высоту рисунка протектора не менее 4 мм.

За несвоевременное оборудование транспортных средств зимними шинами предусмотрена административная ответственность по ст. 18.22 ч.5 КоАП, которая предусматривает наказание в виде предупреждения или штрафа в размере до 0,5 БВ. Если же на транспортном средстве установлены зимние шины, но остаточная высота рисунка протектора составляет менее 4 мм, соответственно такое транспортное средство будет считаться неисправным и ему запрещается участвовать в дорожном движении. Ответственность в данном случае наступает по части 3 ст. 18.12 КоАП, согласно которой управление транспортным средством, имеющим неисправности, влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 1 БВ. В случае совершения действий, ответственность за которые предусмотрена частью 3 ст. 18.12 КоАП, повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, они будут квалифицироваться по ч. 9 ст. 18.12 КоАП и повлекут наложение штрафа в размере от 2 до 5 БВ.

"Зимние шины помогают сократить тормозной путь и значительно улучшают управление автомобилем в условиях гололеда. При низких температурах летняя резина твердеет и перестает выполнять свои функции по обеспечению хорошего сцепления с дорожным покрытием, использование таких шин становится небезопасным. Важно не только заменить летние шины на зимние, но и полностью подготовить автомобиль к зиме. Необходимо проверить общее состояние системы отопления салона, в обязательном порядке убедиться в исправности внешних осветительных приборов и отрегулировать их. В период, когда большую часть времени темно, туман, идет дождь и снег, очень важно иметь хорошее освещение. Необходимо заправить специальной незамерзающей жидкостью омыватель, также рекомендуется проверить аккумулятор до наступления сильных морозов", - обратила внимание Виктория Царук.

В Госавтоинспекции напомнили, что в сложных погодных условиях самое главное - повышенное внимание и предельная осторожность на дороге. Водителям следует выбирать безопасный скоростной режим, исходя из конкретной ситуации на дороге, увеличить дистанцию и боковой интервал, избегать резких ускорений и торможений, лишних маневров.

В зимний период значительно возрастает количество ДТП с участием пешеходов, что обусловлено сложными погодными условиями и малой продолжительностью светового дня. Поэтому не стоит забывать, что самым действенным способом для пешеходов обезопасить себя на дороге в темное время суток - это обозначить себя световозвращающими элементами.

Кроме того, 27 ноября пройдет Единый день безопасности дорожного движения, направленный на профилактику дорожно-транспортных происшествий в зимних условиях.-0-

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