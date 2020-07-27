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Общество
27 июля 2020, 21:35

Акция по сбору пластиковых крышек помогает детям с заболеваниями ЦНС

Фото by.odb-office.eu
Фото by.odb-office.eu

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси продолжает развиваться благотворительная инициатива по сбору на переработку пластиковых крышек, чтобы направлять вырученные средства на реабилитацию детей с заболеваниями центральной нервной системы (ЦНС), сообщили БЕЛТА организаторы.

Инициативу в рамках проекта "Новая жизнь в обмен на крышечки" организует учреждение "СоциоЭкоЦентр" при поддержке унитарного предприятия "Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия".

Пластиковые крышки от ПЭТ-бутылок из-под напитков, бытовой химии и парфюмерии можно сдавать в специальные контейнеры в торговых центрах, магазинах и учебных заведениях. Опознать их легко по ярко-желтому цвету и нарисованным персонажам - "крышарикам". В начале осени за собранным пластиком в разные регионы отправят специальный грузовик, с его помощью можно будет расширить географию и увеличить объемы сбора. Потом крышки сдадут на переработку, а полученные средства передадут на нужды детей с заболеваниями ЦНС.

Вырученные на данном этапе средства пойдут на реабилитацию Майи и Тимофея Гурских - двух ребят из Жодино с тяжелыми заболеваниями ЦНС. Их маме одной приходится воспитывать детей, но, несмотря на все трудности, 15-летняя девочка и 10-летний мальчик растут жизнерадостными, у каждого есть свои увлечения и мечты. Сейчас они нуждаются в четырех курсах реабилитации: занятия лечебной физкультурой и массаж заменяют им подвижный образ жизни и не дают мышцам атрофироваться. Реабилитация запланирована на октябрь-ноябрь, но из-за высокой стоимости пройти ее за счет собственных средств семье не под силу. Поэтому на доброе дело пойдут все деньги, которые удастся выручить от собранных крышек.

Проект "Новая жизнь в обмен на крышечки" уже помог нескольким подопечным из Минска, Витебска, Сморгони и Речицы. Организаторы отмечают, что раздельный сбор - это не только забота об окружающей среде, но и возможность помочь тому, кто нуждается в этом. Кураторы проекта из разных городов уверены, что крышек будет много, так как местные жители очень активно их собирают для переработки.

Если крышек собрано много или есть желание передать их лично, можно подать заявку и обсудить все вопросы с региональным координатором. Также можно организовать сбор в любом городе даже вне маршрута грузовика. Заявки принимаются по телефонам: +37529-515-23-22, +37525-918-66-83 (Наталья), +37529-335-32-00 (Мария) и в официальных группах проекта в соцсетях Instagram, "ВКонтакте", "Одноклассники".-0-

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