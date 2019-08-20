Акция по соблюдению правил поведения на железной дороге пройдет в Беларуси 23 августа

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога совместно с отраслевым комитетом ОО "БРСМ" и отделами внутренних дел на транспорте Министерства внутренних дел 23 августа с 11.00 до 14.00 проведет акцию "Стоп - неверный шаг" во всех областях страны, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Мероприятия пройдут на железнодорожных объектах и участках, на которых было отмечено наибольшее количество нарушений при переходе путей и связанных с этим несчастных случаев. Всего акция затронет более 80 станций и остановочных пунктов Белорусской железной дороги. С нарушителями проведут разъяснительные беседы, им вручат памятки "Безопасность на железнодорожном транспорте".

Цель акции "Стоп - неверный шаг!" - информирование граждан о правилах поведения при нахождении на объектах железнодорожного транспорта, снижение количества нарушений правил перехода путей в неустановленных местах и связанных с этим случаев травматизма, а также профилактика правонарушений на объектах БЖД с участием несовершеннолетних.

За 7 месяцев 2019 года на Белорусской железной дороге произошло 64 случая непроизводственного травматизма, что на три случая больше, чем в 2018-м. Погибли 43 человека, 21 травмирован. За минувшую неделю на белорусской магистрали произошли две трагедии с участием несовершеннолетних. 14-летний подросток на велосипеде в наушниках пересекал железнодорожные пути по охраняемому переезду перегона Молодечно-Уша, не услышал приближающийся поезд и был смертельно травмирован. В Барановичах 21-летний парень решил сделать селфи на пешеходном мосту через железнодорожные пути, где был травмирован электрическим током. С ожогами тела второй степени пострадавшего доставили в больницу.

"Основная причина несчастных случаев на железнодорожных путях - несоблюдение пешеходами и водителями мер безопасности", - подчеркнули в БЖД. В числе нарушений - пребывание в зоне повышенной опасности в состоянии алкогольного опьянения, разговоры по мобильному телефону и прослушивание музыки в наушниках во время пересечения железнодорожных путей, фотографирование на объектах железнодорожного транспорта, нарушение водителями правил дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов и т.д.

БЖД призывает быть внимательнее и соблюдать правила безопасности. Не следует ходить по железнодорожным путям в неустановленных местах, переходить и перебегать их перед поездом, если расстояние до него менее 400 м. Также нельзя переходить через пути сразу же после прохода поезда одного направления, не убедившись в том, что нет встречного поезда. Железнодорожные переезды не следует переходить при закрытом шлагбауме или красном сигнале светофора. Кроме того, на станциях и перегонах нельзя подлезать под вагоны и через автосцепки для прохода через путь. Также не стоит проходить вдоль железнодорожного пути ближе 5 м от крайнего рельса.

В БЖД обратили внимание, что проход по железнодорожным путям в неустановленных местах влечет наложение штрафа в размере от 0,2 до 2 базовых величин (одна БВ - Вr25,5).-0-