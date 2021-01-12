АКЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ! Рождественские цены на квартиры в Минске и выгода онлайн-бронирования – 1 000 рублей!

АКЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ! По многочисленным просьбам клиентов компания ИООО "Дана Астра" продлевает до 31 января уникальное рождественское предложение по приобретению квартир в престижных столичных комплексах "Парк Челюскинцев" и Minsk World!

Лучше поторопиться! Рождественская акция от застройщика – это невероятно выгодные предложения, которые помогут купить квартиру мечты на лучших условиях!

В комплексе Minsk World цены на квартиры стартуют от 2 000 рублей за 1 кв. метр.

В комплексе "Парк Челюскинцев" готовые квартиры премиум-класса с отличным видом на парк можно купить от 2 950 рублей за 1 кв. метр.

Только в декабре клиентами компании было подписано 1 034 договора, забронировано – 1 749 коммерческих и жилых помещений. А вы уже успели сделать свой выбор?!

Приобрести квартиру можно и удаленно! По условиям Рождественской акции каждый покупатель, который до 31 января забронирует квартиру онлайн на сайте застройщика bir.by, получит выгоду в 1 000 рублей от цены покупки!

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Не откладывайте покупку недвижимости своей мечты, ведь Рождественское предложение действует только до 31 января – осталась всего пара недель!

Комплекс Minsk World – лучший вариант для покупки жилой и коммерческой недвижимости

Многофункциональный комплекс Minsk World – это самая современная жилая и коммерческая недвижимость в центре белорусской столицы. Комплекс включает более 25 кварталов и представляет собой уникальное сочетание ультрасовременного урбанизма и безмятежного семейного отдыха.

* Шикарные виды;

* Широкие улицы и бульвары с зонами для пешеходов и велосипедистов;

* Парк в центре комплекса;

* Торговые и развлекательные заведения в шаговой доступности;

* Международный финансовый центр;

* 2 станции метро;

* Быстрый и удобный трансфер до международного аэропорта;

* Большой выбор маршрутов наземного транспорта;

* Панорамные окна;

* Просторные дизайнерские лобби с местом для консьержа и зоной отдыха;

* Санитарная комната с пеленальным столиком в лобби;

* Квартиры свободной планировки с потолками от 2,7 метра;

* Скоростные и бесшумные лифты OTIS, в том числе панорамные;

* Помещения премиум класса "А";

* Охрана и видеонаблюдение;

* 12 детских садов, 8 школ, 3 медицинских центра;

* 4 взрослые и 1 детская поликлиники, аптеки.

К услугам жителей и их гостей – сразу две станции метро. "Ковальская слобода" на третьей линии столичного метрополитена уже работает в непосредственной близости от комплекса, а в его границах строится еще одна станция.

Станция метро "Ковальская Слобода" рядом с комплексом Minsk World уже функционирует

Здесь будет удобное транспортное сообщение и большой выбор маршрутов наземного транспорта. Весь комплекс будет пронизан сетью широких улиц, а все кварталы свяжут пешеходные и велосипедные дорожки.

Школы и детские сады будут построены буквально в каждом квартале. К услугам жителей комплекса будут 12 детских садов, 8 школ, 1 детская и 4 взрослые поликлиники, аптеки, 3 медицинских центра, спортивные сооружения и выставочный зал, объекты торговли, бары и рестораны. В благоустроенных зеленых дворах разместятся современные безопасные площадки для спорта, игр и отдыха.

Благоустроенные дворы – это новый уровень комфортной столичной жизни

Во всех кварталах обустраиваются безопасные детские и спортивные площадки с современным оборудованием

Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"

Все дома в комплексе – монолитно-каркасные с квартирами свободной планировки. Высота потолков – не менее 2,7 метра, а на первом и последнем этажах – от 3 метров.

В каждом доме – просторное дизайнерское лобби с местом для консьержа, зоной встречи гостей и санитарной комнатой с пеленальным столиком. В некоторых домах предусмотрены байк-боксы и колясочные.

В каждом доме – уникальное дизайнерское лобби, визитная карточка застройщика

В лобби домов есть все удобства, включая стойку для консьержа, санитарную комнату и зону отдыха

Лифты компании OTIS – скоростные и бесшумные. При этом в некоторых домах применяется уникальное для белорусского жилищного строительства решение – панорамные лифты!

Скоростные бесшумные лифты OTIS, в том числе и панорамные

Квартиры спроектированы так, чтобы в каждой комнате были окно, балкон или лоджия. Во всех домах предусмотрены панорамные окна либо увеличенные – от пола до потолка, во всю стену. Нижняя секция в панорамных окнах для безопасности выполняется глухой и из небьющегося стекла. Как правило, остекление тонируется в цвет фасада здания.

Квартиры спроектированы так, чтобы в каждой комнате были окно, балкон или лоджия

Особое значение придается пятому кварталу, в котором уже строятся Международный финанасновый центр и торгово-развлекательный центр.

Международный финанасновый центр

Международный финансовый центр призван стать мостом между Европейским союзом и странами ЕАЭС, а также эффективными экономиками Ближнего и Дальнего Востока. Кроме того, Международный финансовый центр Minsk World – это тысячи новых прямых и косвенных рабочих мест для граждан Беларуси.

* Специальная зона с английской юриспруденцией;

* Катализатор капитала;

* Безвизовая зона;

* Быстрая регистрация компаний;

* Удобная инфраструктура;

* Все услуги для бизнеса в одном месте.

Рядом будет разбит новый просторный городской парк с тихими аллеями и зонами отдыха, скульптурными композициями и фонтанами, детскими и спортивными площадками. Его центральное расположение обеспечит шаговую доступность для жителей всех кварталов комплекса Minsk World.

Эксклюзивное предложение в комплексе Minsk World – это квартиры с дизайнерским ремонтом в доме "Майами" квартала "Северная Америка и доме "Хельсинки квартала "Северная Европа.

Дом "Майами"

Дом "Хельсинки"

* Чистовая отделка помещения "под ключ";

* Дизайнерский ремонт;

* Панорамные окна и лоджии;

* Просторное и светлое дизайнерское лобби с местом для консьержа;

* Скоростные и бесшумные лифты OTIS;

* Шикарные виды;

* Охрана и видеонаблюдение.

Предлагается два варианта отделки: классический теплый и лаконичный светлый.

В первом случае – фактура натурального дерева ламината в сочетании со светлыми белыми стенами и белыми дверями с филенками создают прекрасную основу для любого интерьера с оттенком классики. Американский или европейский стиль – здесь вы сможете воплотить любую свою задумку!

Во втором варианте – оттенки серого в сочетании с фактурой дерева в ламинате и прямые строгие формы белых дверей в лаконичном светлом интерьере сделают его прекрасной основой для создания сдержанного дизайна – тонких выверенных форм скандинавского стиля.

Квартиры в домах "Майами" и "Хельсинки" сдаются "под ключ" с дизайнерским ремонтом

В обоих вариантах отделки на стенах предусмотрены обои под покраску. Высокий напольный белый плинтус, белые межкомнатные дверями из экошпона, белые розетки.

Высота потолков – 2,7 метра, отделка включает накладные и встроенные светодиодные светильники.

Санузлы оснащены акриловой ванной либо душевым уголком, унитазом, полотенцесушителем, подвесной белой тумбой с раковиной, смесителями и стеклянной шторкой для ванны.

Светлые, просторные и невероятно уютные квартиры! Продумана каждая мелочь для максимального комфорта. Квартиры сдаются "под ключ" с дизайнерским ремонтом, выполненным с использованием высококачественных материалов.

Виртуальный 3d-тур.

Санузлы оснащены необходимой сантехникой и даже мебелью

Есть предложение и для клиентов, которым нравится создавать свое будущее жилье самостоятельно, в полностью готовых домах со свободными планировками.

В доме "Кейптаун" в квартале "Африка" 18 этажей с квартирами площадью от 29 до 71 кв. метров. Высота потолков – 2,7 метра. Свободная планировка квартир позволит создать интерьер на свой вкус и стиль!

АКЦИЯ, АКЦИЯ, АКЦИЯ! На все онлайн-бронирования через сайт BIR.BY.

В связи с большим трафиком и для удобства клиентов компания продлевает возможность онлайн-бронирования с выгодой в размере 1 000 рублей. Успейте забронировать свою мечту онлайн на сайте bir.by. Акция действует до 31 января!

В комплексе Minsk World цены на квартиры стартуют от 2 000 рублей за 1 кв. метр.

В комплексе "Парк Челюскинцев" готовые квартиры премиум-класса с отличным видом на парк можно приобрести от 2 950 рублей за 1 кв. метр.

Дом "Кейптаун"

В доме "Нью-Дели" квартала "Азия" 16 этажей с квартирами площадью от 28 до 75 кв. метров. На первом этаже размещены квартиры с потолками высотой до 3 метров и отдельным входом с улицы. В доме есть квартиры с открытыми террасами, "французскими" балконами, остекленными лоджиями и открытыми балконами. В лоджиях определенных квартир предусмотрено место для кондиционера, который при желании можно установить.

Дом "Нью-Дели"

Очень интересен и дом "Монреаль" в квартале "Северная Америка". Здесь все квартиры – свободной планировки, с большими панорамными окнами и остекленными лоджиями. Площадь – от 29 до 65 кв. метров. В 20-этажном здании три бесшумных скоростных лифта OTIS, один из которых панорамный. Особый интерес вызовут квартиры на первом этаже с отдельным входом прямо с улицы, индивидуальной террасой со стеклянным козырьком и калиткой.

Дом "Монреаль"

* Панорамные окна и лоджии;

* Просторное и светлое дизайнерское лобби с местом для консьержа;

* Скоростные и бесшумные лифты OTIS;

* Свободная планировка;

* Охрана и видеонаблюдение.

Для клиентов, которые ценят сочетание города и парка, комфорта и тишины, элитный многофункциональный комплекс "Парк Челюскинцев" станет особым уголком единения с природой в самом центре Минска. Красивейший парк Челюскинцев и огромный Ботанический сад – буквально под окнами. Этот лесной массив – одна из крупнейших парковых зон среди европейских столиц!

Элитный многофункциональный комплекс "Парк Челюскинцев" – особый уголок единения с природой в самом центре Минска

В шаговой доступности проспект Независимости и сразу две станции метро. Вся инфраструктура центра города – буквально по соседству: от главного рынка столицы до кинотеатров и торговых центров. Важнейший фактор для всех, кто привык к огням большого города.

Комплекс "Парк Челюскинцев" – это элитное жилье европейского уровня комфорта! Прямо на территории комплекса расположен встроенный детский сад, красивые зоны отдыха, детские и спортивные площадки. Парковочные места предусмотрены как на территории комплекса, так и на первых этажах жилых домов. А по соседству, буквально через дорогу, к услугам жильцов – огромный паркинг на 999 машиномест.

Прямо на территории комплекса расположен встроенный детский сад, красивые зоны отдыха, детские и спортивные площадки

На выбор – готовые дома высотой от 8 до 25 этажей с красивой бронзовой тонировкой фасадов. Квартиры свободной планировки – от небольших студий на 38 кв. метров до просторных "евротрешек" на 109 кв. метров. В каждом доме – скоростные бесшумные лифты OTIS и лобби в эко-стиле со всеми удобствами.

Дизайнерские лобби в эко-стиле со всеми удобствами: стойкой консьержа, санитарной комнатой и зоной отдыха

На первом этаже домов находятся открытые паркинги с автоматическими шлагбаумами и помещением для круглосуточной охраны. Квартиры расположены, начиная со второго этажа, и этот уровень предлагает жителям свое большое уличное пространство. Здесь обустроены детские игровые площадки и общественные зоны отдыха с озеленением.

На втором этаже домов – большое уличное пространство и приватные террасы

Также у квартир на втором этаже есть приватные открытые террасы, защищенные от осадков прозрачными козырьками. В центре Минска вы сможете на своей территории наслаждаться тишиной парка и пением птиц!

Во всех квартирах большие панорамные окна и полностью остекленные лоджии, благодаря чему в помещениях много света и открывается великолепный вид.

Во всех квартирах большие панорамные окна и остекленные лоджии с бронзовой тонировкой

АКЦИЯ, АКЦИЯ, АКЦИЯ! На все онлайн-бронирования через сайт BIR.BY.

В связи с большим трафиком и для удобства клиентов компания продлевает возможность онлайн-бронирования с выгодой в размере 1 000 рублей. Успейте забронировать свою мечту онлайн на сайте bir.by Акция действует до 31 января!

Приобрести квартиры по Рождественской акции можно на лучших условиях и по лучшим ценам!

В комплексе Minsk World цены на квартиры стартуют от 2 000 рублей за 1 кв. метр.

В комплексе "Парк Челюскинцев" готовые квартиры премиум-класса с отличным видом на парк можно приобрести от 2 950 рублей за 1 кв. метр.

Праздничное предложение действует только до 31 января!

Не хватает средств? Приобрести готовые и строящиеся квартиры поможет выгодный партнерский кредит от ОАО "Белинвестбанк" в рублях на срок до 20 лет. В первый год ставка всего от 4,99% (0,57 СКО), а в последующие – от 13,35% (1,543 СКО). При этом участие собственными средствами – от 10%, а досрочное погашение – без штрафных санкций.

В комплексе Minsk World также действует беспроцентная рассрочка от 12 до 100 месяцев. Договор оформляется в офисе отдела продаж без справки о доходах и поручителей, нужен только паспорт.

Приобрести квартиры и бизнес-помещения в комплексе Minsk World и "Парк Челюскинцев" можно в офисах продаж в Минске у ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Также для приобретения недвижимости можно обратиться к региональным менеджерам по продажам в 19 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске, Молодечно.

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Приглашаем к сотрудничеству всех заинтересованных в работе агентов по продаже недвижимости.

Праздник продолжается – лучшие условия на покупку квартир в комплексах "Парк Челюскинцев" и Minsk World именно сейчас!

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