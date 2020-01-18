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Общество
18 января 2020, 10:44

Акция "Птушкі ля кармушкі" проходит в Беларуси

Синичкин завтрак. Фото из архива
Синичкин завтрак. Фото из архива

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция "Птушкі ля кармушкі" проходит в Беларуси 18-19 января, сообщили БЕЛТА в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ).

Цель акции - напомнить, как важно подкармливать птиц в холода. Найти корм под снегом зимой сложнее, но при этом его требуется больше: птицам нужна дополнительная энергия, чтобы согреться. Особенно непросто пернатым приходится после того, как земля и ветки деревьев покрываются льдом.

Для участия в акции необходимо 18 или 19 января посчитать виды и количество птиц на своей кормушке в течение часа и прислать данные в АПБ. Это можно сделать, заполнив специальную форму на сайте, кроме того, можно прислать сообщение в социальных сетях. Также предлагается разместить свои фотографии кормушки в соцсетях с хэштегом #птушкілякармушкі и загрузить их в специальный альбом в "ВКонтакте". Авторов самых интересных снимков ждут сувениры от АПБ.

Среди участников, которые пришлют результаты своих наблюдений через специальную форму, АПБ разыграет 10 значков с птицами, которые чаще всего навещают кормушки: зеленушка, снегирь, воробей.

В общественной организации пояснили, что лучший корм для представителей семейства воробьиных - несоленые нежареные семечки подсолнечника. Чистить их не нужно. Можно сделать смесь, добавив к семечкам необработанное зерно проса и овес. Синицы и дятлы с удовольствием едят несоленое свежее сало: его кусочки можно нанизать на гвозди по краям кормушки, привязать к ветке или подвесить в сетке. Воробьи, зеленушки, чижи и поползни любят полакомиться несоленым и нежареным арахисом.

"Чем больше корма будет, тем больше птиц прилетят к вашей кормушке. В прошлом году более 2 тыс. участников акции подкормили почти 10 тыс. птиц. Чаще всего видели большую синицу (4648 особей), на втором месте - полевой воробей (1718), на третьем - домовый воробей (1373)", - рассказали в АПБ. На кормушки также залетали обыкновенные лазоревки, галки, сизые голуби, серые вороны, черноголовые гаички, зеленушки и снегири.-0-

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