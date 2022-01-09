Акция "Птушкі ля кармушкі" пройдет 15-16 января в Беларуси

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция "Птушкі ля кармушкі" пройдет в Беларуси 15-16 января, сообщили БЕЛТА в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ).

"Ежегодные учеты на кормушках проводятся во многих странах. Чем больше людей поучаствует в учетах, тем лучше получится отследить изменения в популяциях воробьиных и при необходимости своевременно на них реагировать. А такая потребность может быть реальной даже для обычных видов: благодаря народному мониторингу в Великобритании заметили сокращение популяции скворцов на 81% за полвека таких наблюдений", - рассказали в АПБ.

Этот подход получил название "народная наука", потому что он позволяет собирать большой массив данных для анализа. Если тысячи людей по всей стране год за годом подсчитывают птиц по одной методике, небольшие ошибки становятся статистически несущественными, а серьезные изменения в популяциях - заметными. Для большей точности все наблюдения с кормушек оцениваются экспертами. Недостоверные данные отсеиваются, сомнительные - уточняются орнитологами, связывающимися с авторами таких наблюдений.

В акции "Птушкі ля кармушкі" можно участвовать всей семьей вместе с детьми. "Чтобы в дни мониторинга к вам прилетело больше птиц, повесьте кормушку заранее и пополняйте ее нежареными несолеными семечками подсолнуха, - говорит специалист АПБ по акциям и кампаниям Сергей Резов. - Это универсальная подкормка для птиц. Можно прицепить к ветке кусок несоленого сала. Но ни в коем случае не кладите в кормушку хлеб, батон и другую пищу с человеческого стола".

Чтобы поучаствовать в мониторинге, надо посчитать 15-16 января виды и количество птиц каждого вида на своей кормушке в течение одного часа и передать данные организаторам. Для этого можно заполнить простую форму на сайте АПБ (она будет работать с 15 января до 18.00 16 января) или написать сообщение в Facebook. Птиц можно считать и 3-4 часа, но тогда должно быть 3-4 отчета о разных стайках птиц, по одному на каждый час. Определить вид птицы поможет мини-определитель. На кормушке можно и сфотографировать незнакомую птицу, чтобы позже ее определить. В Telegram-чате "Ціў-ціў" могут подсказать, что это за вид.

Для каждого вида в финальной форме нужно записать максимальное количество особей, замеченных на кормушке в течение часа. Например, если видели, как на кормушке кормились 4 зеленушки, а потом прилетели еще и их стало 10, то это количество зеленушек и следует внести в форму.-0-