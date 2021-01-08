8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция "Птушкі ля кармушкі" пройдет в Беларуси 16-17 января, сообщили БЕЛТА в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ).

Акция напоминает о том, как важно подкармливать птиц в холода. Она также позволяет отследить изменения в популяциях воробьиных и своевременно на них отреагировать. Такие подсчеты проводятся во многих странах. В них можно участвовать всей семьей вместе с детьми.

Для участия в акции необходимо 16 или 17 января посчитать виды и количество птиц на своей кормушке в течение часа и прислать данные в АПБ. Пернатых можно подсчитывать и 3-4 часа, но тогда нужно предоставить 3-4 отчета (по одному на час). Это можно будет сделать, заполнив специальную форму на сайте, кроме того, можно разместить сообщение в социальных сетях. Чтобы было легче установить вид птицы, АПБ разместила на своем сайте мини-определитель.

Среди участников, которые пришлют результаты своих наблюдений через специальную форму, АПБ разыграет 10 значков с птицами. Шанс выиграть сувениры есть и у тех, кто разместит свои фото и видео в соцсетях с хэштегом #птушкілякармушкі или загрузит их в специальный альбом в "ВКонтакте".

В общественной организации пояснили, что лучший корм для представителей семейства воробьиных - несоленые нежареные семечки подсолнечника. Синицы и дятлы с удовольствием едят несоленое свежее сало: его кусочки можно нанизать на гвозди по краям кормушки, привязать к ветке или подвесить в сетке. Воробьи, зеленушки, чижи и поползни любят полакомиться несоленым и нежареным арахисом. Ни в коем случае нельзя класть в кормушку хлеб, батон и другую еду со стола человека.

Обычно на кормушки в городах заглядывают большие синицы, полевые и домовые воробьи. Каждый год они входят в топ-3 видов, замеченных во время акции. Прилетают и синицы других видов, зеленушки, дубоносы, дятлы, иногда встречаются перелетные птицы.-0-