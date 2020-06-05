Акция "Расскажи о своем роднике" стартует в Беларуси

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция "Расскажи о своем роднике" пройдет в Беларуси с 5 июня по 31 октября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Ее цель - вовлечь общественность в процесс исследования, благоустройства и охраны водных объектов малой родины. "Родники - уникальные природные водные объекты с точки зрения их формирования, роли в сохранении ландшафтного и биологического разнообразия и возможностей использования. Зачастую они дают начало рекам и ручьям. Некоторые из них имеют сакральное значение в силу того, что их вода считается целебной. Кроме того, родники активно используются как нецентрализованные источники водоснабжения, имеют важное значение для развития туризма", - отметили в Минприроды.

Участники информационной кампании могут рассказать об одном из родников посредством видео- и фоторепортажей, СМИ (телевидение, радио, газеты, журналы, информационные ресурсы в интернете, соцсети с хештегом #родникибеларуси).

К акции приурочен конкурс на лучшие работы по инвентаризации родников. Его проводит Центральный научно-исследовательский институт комплексного использования водных ресурсов (ЦНИИКИВР). Конкурсантам нужно будет обследовать родники (самостоятельно либо совместно с представителем районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды) и собрать необходимую информацию согласно требованиям организатора. К участию приглашаются все желающие: местные жители, школьники, педагоги, молодежные и общественные организации. Перечень родников для исследования размещен на сайте ЦНИИКИВР.

Итоги акции "Расскажи о своем роднике" подведут 3-4 ноября во время VI Международного водного форума "Родники Беларуси" в Минске.-0-