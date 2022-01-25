Акция "Разам з камандай!" стартует сегодня в Беларуси

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня, за десять дней до начала XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине, стартует республиканская акция "Разам з камандай!". Главная цель - поддержать белорусских атлетов на предстоящих стартах в китайской столице, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национального олимпийского комитета.

Акция, в которой может принять участие каждый желающий, продлится до 20 февраля 2022 года. Для участия нужно подписаться на страницу НОК Беларуси в социальной сети Instagram. Также необходимо сделать фото или видео на фоне спортивного объекта или с предметами, которые ассоциируются с олимпийским движением и зимними видами спорта, дополнить это фото яркими пожеланиями белорусским атлетам. Поздравление необходимо разместить у себя на странице, отметить аккаунт @olympicteamby, а также использовать официальные хештеги акции: #Часперамог, #TeamBY2022. Соблюдение всех пунктов для участия в акции обязательно.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Беларусь представят 29 атлетов, которые примут участие в соревнованиях по шести видам спорта: биатлон, горные лыжи, лыжные гонки, фристайл, конькобежный спорт, фигурное катание.-0-