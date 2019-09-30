Акция "Рыбалка по правилам" стартует в Беларуси 1 октября

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профилактическая акция "Рыбалка по правилам" стартует на водоемах Беларуси 1 октября и продлится до декабря, сообщили БЕЛТА в РГОО "Белорусское общество охотников и рыболовов" (БООР).

Работники БООР совместно с сотрудниками Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте организуют усиленный контроль за соблюдением правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства. Особое внимание при проведении рейдовых мероприятий будет уделено соблюдению правил лова рыбы на кружки, колобашки, донки, на дорожку с судов с двигателями, а также поддержанию рыболовами надлежащего санитарного состояния угодий.

Рыболовам разрешается использовать орудия одного или различных видов с общим количеством крючков не более 5 штук на одного человека. Исключение составляют рыболовы - члены РГОО "БООР", которым разрешено использовать до 10 крючков. Кроме того, ловить рыбу на дорожку с судов с двигателями и заниматься подводной охотой имеют право только рыболовы, являющиеся членами БООР.

Рыболовы, нарушившие правила, несут административную, уголовную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством. Добыча рыбы или других водных животных без надлежащего на то разрешения, либо в запретные время или сроки, либо в запрещенных местах, либо запрещенными орудиями, либо запрещенными способами, и покушение на такую добычу влекут наложение штрафа в размере от 20 до 50 базовых величин (сейчас БВ составляет Br25,5) с конфискацией орудий добычи рыбы. Нахождение в рыболовных угодьях либо на прилегающей к ним территории на расстоянии до 1 км от береговой линии рыболовных угодий с запрещенными орудиями рыболовства или рыбой, лов которой в данном районе и в данное время или сроки запрещен либо вес которой превышает установленные нормы, без документов, подтверждающих законность владения рыбой, влечет наложение штрафа в размере от 5 до 30 базовых величин.

За иные нарушения правил предусмотрено наложение штрафа до 20 БВ. Одновременно нарушителям придется возместить и вред, причиненный окружающей среде в результате незаконного изъятия рыбы. Например, за одну незаконно выловленную щуку рыболову придется заплатить 3 БВ, леща - 3 БВ, сома - 4 БВ, судака - 6 БВ, жереха - 12 БВ.-0-