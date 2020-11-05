Акция "Сад надежды" к 95-летию Белорусского радио проходит в Ошмянском районе

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Ошмянском районе проходит республиканская акция "Сад надежды - 2020", в которой традиционно принимают участие работники Белорусского радио. В преддверии 95-летия национального радиовещания молодые саженцы символично закладываются на территории социально значимых объектов района, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

С 2015 года при участии сотрудников радио молодые сады были посажены в Поставском, Несвижском, Дзержинском, Барановичском, Сморгонском, Рогачевском, Чашникском, Могилевском и Бобруйском районах. "На сей раз при поддержке Минсельхозпрода, ассоциации "Белсадпитомник", республиканского клуба "Северный виноград", Белорусского союза женщин, крестьянско-фермерского хозяйства "Януш" на территории Жупранской средней школы, Жупранского отделения круглосуточного пребывания для пожилых граждан и Ошмянского районного социально-педагогического центра закладываются молодые посадки", - рассказали в пресс-службе.

Большинство саженцев - яблони, грушевые деревья, косточковые, а также виноград отечественной селекции. Учащиеся и люди пожилого возраста получили рекомендации по уходу за саженцами, а также приятные подарки от Белорусского радио.

"По словам радийщиков, примечательно, что именно в Год малой родины с помощью неравнодушных белорусов появляются новые сады. Коллектив Белорусского радио выражает благодарность всем, кто поддержал акцию, и надеется, что посадочный материал приживется и даст со временем богатый и полезный урожай", - отметили в Белтелерадиокомпании. -0-