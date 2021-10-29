АКЦИЯ! Скидка до 200 евро за м² на ограниченное количество квартир в ГОТОВЫХ ДОМАХ! Действует 7 дней!

Горячее предложение для тех, кто давно мечтал стать владельцем недвижимости в престижном районе Минска! СУПЕРАКЦИЯ в многофункциональном комплексе Minsk World!

СКИДКА на ГОТОВЫЕ ДОМА составит до 200 евро за м² эквивалентно сумме в белорусских рублях!

Поторопитесь! Выгодные условия действуют только 7 дней!

Акция действует на квартиры в уже ГОТОВЫХ ДОМАХ "Твист", "Танго", "Марина 3", "Касабланка", "Квебек", "Ванкувер", "Нью-Дели", "Джакарта", "Гонконг", "Рио-де-Жанейро", "Сочи", "Сидней Люкс".

Перед таким заманчивым предложением сложно устоять! Только представьте: ваша мечта о собственном жилье может ВЫГОДНО исполниться уже сегодня! А после подписания договора вы уже можете начинать делать ремонт!

Больше информации вы сможете получить у наших специалистов по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465, +375 17 38-81-719. А лучше приходите в наши офисы продаж по адресу Мстиславца,9 и Мстиславца,11.

Предложение доступно не только столичным жителям, но и клиентам из регионов! Наши специалисты работают в 50 городах страны!

Minsk World ждет именно вас! Преимущества комплекса очевидны:

· Доступные цены

· Выгодное расположение

· Развитая инфраструктура

Экономическим сердцем комплекса станет Деловой квартал МФЦ

Рядом с Деловым кварталом запроектирован крупный торгово-развлекательный центр

В основе создания комплекса лежит "концепция 15-МИНУТНОГО ГОРОДА". Это значит, что практически в каждом квартале обязательно будет школа или сад – всего в комплексе запроектировано 7 школ и 13 детских садов. Возле каждого дома уже есть или еще появятся детские и спортивные площадки. В пешей доступности будут поликлиники и медицинские центры, спортивные залы и фитнес-центры, кафе и рестораны.

Жителям Minsk World будет удобно добираться и до сердца комплекса – Делового квартала МФЦ и торгово-развлекательного центра рядом с ним.

Важная характеристика – транспортная доступность. И здесь все продумано до мелочей! В границах комплекса строится станция метро "Аэродромная", в нескольких минутах ходьбы уже работает станция "Ковальская Слобода".

Дом "Касабланка" с высоты птичьего полета

Детская площадка в квартале "Чемпионов"

Детская площадка в квартале "Азия"

Рядом с каждым кварталом появятся остановки наземного транспорта, а автомобилисты смогут быстро добраться в любую точку города и в сторону МКАДа по улицам Кижеватова и Аэродромной.

Лобби готового дома "Гонконг" в квартале "Азия"

Лобби дома "Ванкувер" в квартале "Северная Америка"

Дом "Джакарта" в квартале "Азия"

В Minsk World высокий уровень комфорта станет доступным каждому жителю. Во всех новостройках есть лобби с санитарной комнатой и зоной отдыха, местом для мытья лап домашних животных и пеленальным столиком. Во многих домах работают панорамные лифты, везде – свободная планировка.

На первых этажах большинства новостроек находятся коммерческие помещения. Это удобно и жильцам, и владельцам бизнеса. Первые смогут получить качественное обслуживание не выходя из дома, а вторые – гарантированно высокую проходимость.

Дома "Марины" в квартале "Эмиратс"

Детская площадка возле "Марин" в квартале "Эмиратс"

Чтобы приобрести недвижимость в Minsk World, обращайтесь к нашим специалистам по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465, +375 17 38-81-719.

А лучше приходите в офисы продаж рядом со ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (БЦ Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. П. Мстиславца, 11 (ТРЦ Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Наши специалисты работают в 50 городах страны: Брест, Барановичи, Пинск, Иваново, Витебск, Новополоцк, Верхнедвинск, Докшицы, Орша, Барань, Болбасово, Дубровно, Лепель, Полоцк, Чашники, Толочин, Гомель, Жлобин, Мозырь, Речица, Светлогорск, Чечерск, Петриков, Калинковичи, Гродно, Лида, Новогрудок, Слоним, Дятлово, Кореличи, Поречье, Волковыск, Островец, Могилев, Бобруйск, Кировск, Быхов, Шклов, Костюковичи, Логойск, Чаусы, Жодино, Борисов, Заславль, Молодечно, Клецк, Слуцк, Солигорск, Несвиж, Фаниполь. У них вы можете получить профессиональную консультацию, выбрать недвижимость и заключить договор!

Minsk World – выгодные инвестиции в счастливое будущее!

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