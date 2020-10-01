Акция в комплексе Minsk World: минус 10% на все квартиры и помещения квартала "Северная Америка"!

Скидка 10% на все квартиры и помещения в домах квартала "Северная Америка" жилого комплекса Minsk World! Выбирайте – торопитесь и покупайте на выгодных условиях акции!

Акция действует во всех домах квартала. "Сан-Франциско" и "Лос-Анджелес", "Квебек" и "Ванкувер", "Нью-Йорк" и "Новый Орлеан". Все границы открыты – выбирайте ваш вариант!

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· Максимальный срок – до 20 лет.

· В первый год ставка составит всего 4,99% (0,570 СКО), а в дальнейшем – 13,35% (1,526 СКО).

· Доля участия собственными средствами – всего от 10%.

· При желании вы сможете погасить кредит досрочно – без штрафных санкций.

Также отличный вариант – уникальная беспроцентная рассрочка от застройщика на приобретение квартиры на срок до 100 месяцев:

· Без справок о доходах и поручителей.

· Договор оформляется прямо в офисе продаж застройщика.

· Для оформления договора нужен только паспорт.

· Первоначальный взнос 10%, 20%, 30%: чем больше стартовый платеж – тем выгоднее условия.

По сути, ежемесячный платеж при покупке квартиры в рассрочку сравним с размером арендной платы. Но при этом вы будете платить не за съемное жилье, а за собственное!

Это еще не все! В комплексе Minsk World действуют также и другие акции на квартиры и коммерческие помещения. Используйте их, чтобы сделать покупку еще выгодней!

Так, сотрудники сферы IT, здравоохранения и образования благодаря специальной программе могут сэкономить от 10% до 20%.

Если вы не относитесь к этим сферам, то можете воспользоваться такими акциями:

· Семьи, в которых есть дети, а также спортсмены-чемпионы, прославившие Беларусь, при покупке квартиры получают скидку до 100 евро с каждого метра.

· Владельцы банковских карт с программой лояльности "Моцная картка" при покупке квартиры могут сэкономить 1 000 рублей.

· Кроме того, можно сэкономить от 4 000 до 10 000 рублей даже не выходя из дома – выбрав и забронировав квартиру онлайн на сайте застройщика bir.by. Размер скидки зависит от площади выбранного жилья. Это быстро, удобно и очень выгодно!

К каждому клиенту – индивидуальный подход. Менеджеры отдела продаж помогут выбрать конкретный дом, этаж, площадь и планировку квартиры или коммерческого помещения, а также способ и условия финансирования вашей покупки. Рассчитают размер вашей скидки и ежемесячных платежей!

Все консультации возможны и дистанционно – по телефону 7675. Вы вместе с менеджером сделаете свой выбор, и квартира будет за вами забронирована.

Осталось выбрать, в каком доме вы хотите жить!

"Сан-Франциско" или "Лос-Анджелес", "Квебек" или "Ванкувер", "Нью-Йорк" или "Новый Орлеан"? Выбирайте!

В дизайне домов нашли отражение запоминающиеся черты тех городов США и Канады, в честь которых здания названы. У новостроек различная высота – от 20 до 25 этажей, каждая имеет свое название и яркие индивидуальные черты. Но есть и общие преимущества!

Дом "Сан-Франциско"

Дом "Нью-Йорк"

Дом "Квебек

Вот самые важные "плюсы" домов квартала "Северная Америка":

– свободные планировки всех квартир, на выбор квартиры площадью от 28 до 77 кв. метров;

– панорамные окна и застекленные лоджии стали фирменным "знаком" застройщика;

– стеклопакеты – лучших производителей, с красивой тонировкой, которая делает каждое из зданий необычным и запоминающимся;

– скоростные и бесшумные лифты OTIS, а в домах "Лос-Анджелес", "Квебек" и "Новый Орлеан" есть и панорамные лифты!

Дом "Лос-Анджелес"

Дом "Ванкувер"

Дом "Новый Орлеан"

– просторные дизайнерские лобби, где есть стойка консьержа, санитарная комната с пеленальным столиком, поддон для мытья лап домашних питомцев. Многие вестибюли оборудованы колясочными и байк-боксами;

– как правило, из лобби есть два выхода – на улицу и во двор, а крыльцо обустроено в соответствии с принципами безбарьерной среды;

– на первом этаже домов "Лос-Анджелес", "Квебек" и "Ванкувер" расположены квартиры с отдельным входом и собственной террасой со стеклянным козырьком и калиткой – эксклюзивное предложение в столице!

– также на первом этаже домов можно приобрести мультифункциональные помещения с отдельными входами.

В квартале "Северная Америка" будут построены сразу две школы с бассейнами

Преимущества Minsk World очевидны!

Самый масштабный комплекс Европы создается по принципу "город в городе". Школы или детские сады – буквально в каждом квартале. Детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, спортивные сооружения и выставочный зал, объекты торговли, бары и рестораны. Все нужное для комфортной городской жизни здесь будет в шаговой доступности!

Детский сад во дворе дома "Диадема"

Две новые строящиеся станции метро и многочисленные остановки общественного транспорта позволят жителям "Северная Америка" с легкостью добраться в любой район столицы.

Две новые станции метро помогут быстро добраться в любую точку города!

Расположить автомобиль можно будет на открытых парковочных местах по периметру квартала либо на крытых паркингах. Первый из них, на 800 мест, уже начал свою работу – выбрать и забронировать машиноместо можно на сайте застройщика bir.by.

Уже поступили в продажу места в крытом паркинге на 800 мест

В квартале будут построены сразу две школы с бассейнами, а в соседних кварталах – детские сады. Во дворах разместятся современные площадки для спорта, игр и отдыха в окружении зелени.

Во дворах домов комплекса Minsk World обустраиваются безопасные детские и спортивные площадки с современным оборудованием

В шаговой доступности – в центре комплекса Minsk World – появится большой парк с зонами отдыха, спортивными и детскими площадками. Прекрасное место для романтических свиданий и семейных прогулок.

Все кварталы комплекса свяжут современные велодорожки, которые также пройдут и через парк – работа по их обустройству уже ведется.

В комплексе прокладываются велодорожки, которые свяжут все кварталы

Жителям "Северная Америка" наверняка придется по душе огромный торгово-развлекательный центр Mara Mall, в котором будут представлены как магазины ведущих брендов мира и производителей Беларуси, так и развлечения на любой вкус и возраст.

Строится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр Mara Mall

Деловым сердцем комплекса станет Международный финансовый центр Minsk World, который будет способствовать привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест.

Международный финансовый центр Minsk World будет способствовать привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест

Жить в Minsk World – это удобно, перспективно и круто!

На сегодня приобрести недвижимость можно уже в 10 кварталах этого суперсовременного комплекса: "Северная Америка", "Северная Европа", "Средиземноморский", "Африка", "Азия", "Южная Европа", "Мировых танцев", "Евразия", квартал "Чемпионов" и "Эмиратс Люкс".

Строительство ведется строго по графику – и даже с опережением сроков. Благодаря видеотуру на сайте застройщика можно в режиме онлайн проследить за ходом работ на строительной площадке.

Не упустите возможность стать обладателем недвижимости в одном из самых перспективных кварталов комплекса – "Северная Америка" – на выгодных акционных условиях! Выбирайте квартиру или офис, который вам нравится, и минусуйте от цены 10%!

К вашим услугам – самые выгодные финансовые условия! Приобрести квартиру можно как за собственные средства, так и в беспроцентную рассрочку от застройщика на 100 месяцев или в партнерский кредит Белинвестбанка в рублях на 20 лет от 4,99% годовых!

Одновременно можно воспользоваться и другими акциями! Скидки могут получить семьи с детьми, спортсмены-чемпионы, сотрудники сферы IT, образования и здравоохранения, владельцы "Моцнай карткі". Не забывайте и про скидку до 10 000 рублей при онлайн-бронировании квартиры на сайте bir.by.

Фото: Владимир Пацкевич, участник конкурса "Моя Dana"

Недвижимость в комплексе Minsk World – ваша надежная и выгодная инвестиция!

Офис по продаже квартир и бизнес-помещений в комплексе Minsk World работает в будние дни – с 8.30 до 20.30, а в выходные и праздничные дни – с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток".

В 18 городах страны – Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске – региональные менеджеры по продажам помогут вам с консультациями, подбором квартир и заключением договора.

Номер для связи через мобильных операторов – 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Самое время осуществить свою заветную мечту! Покупайте квартиры и помещения со скидкой в квартале "Северная Америка"!

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